I giocatori di Call of Duty | Modern Warfare hanno trasformato il fucile a pompa in un

Call of Duty : Modern Warfare ha un messaggio speciale per i giocatori che sparano ripetutamente a un neonato : Call of Duty: Modern Warfare è finalmente arrivato negli scaffali dei negozi di tutto il mondo e in molti sono alle prese con la campagna single-player.Anche questa volta, la storia realizzata da Infinity Ward mette i giocatori di fronte a scenari crudi, scelte difficili e, in generale, alla crudeltà della guerra.Attenzione: Spoiler da qui in avanti.Leggi altro...

Call of Duty : Modern Warfare sta causando arresti anomali alle Xbox One X di alcuni giocatori : I giocatori Xbox One X stanno segnalando che Call of Duty: Modern Warfare, appena lanciato su PC e console, sta causando gravi arresti anomali dei loro sistemi.Questo insieme alle notizie che molti giocatori non possono nemmeno accedere per iniziare a giocare. Su Reddit sono numerose le segnalazioni degli arresti anomali di Xbox One X.Infinity Ward sta indagando sul problema, chiedendo ai singoli giocatori i loro gamertag e le informazioni sui ...

Call of Duty : Modern Warfare già nelle mani di alcuni giocatori : Activision al lavoro per rimuovere i video gameplay dalla rete : Activision sta lavorando per eliminare il materiale gameplay di Call of Duty: Modern Warfare da Internet, mentre copie del gioco stanno arrivando ai clienti prima della data di uscita ufficiale.Durante il fine settimana era stato riferito di come la community di Call of Duty si stava preparando agli spoiler sulla campagna dopo che alcune copie di Modern Warfare erano già nelle mani di qualcuno.Ora, a pochissima distanza dall'uscita ufficiale del ...

Call of Duty Mobile è ora disponibile - ma i giocatori lo stanno giocando su PC con mouse e tastiera : Call of Duty Mobile è ora disponibile in occidente e, come previsto, le persone lo stanno giocando con un mouse e una tastiera.Lo sparatutto in prima persona gratuito, che è ora disponibile in tutti i paesi e le regioni in cui Google Play e App Store sono supportati ad eccezione della Cina continentale, del Vietnam e del Belgio, è una solida riproposizione del suo fratello maggiore su console e PC - e arriva anche con una modalità battle royale. ...

Call of Duty : Modern Warfare - uno sviluppatore chiede ai giocatori arrabbiati di "ricordare che c'è un team di esseri umani a Infinity Ward" : È stata senza dubbio una settimana turbolenta per il team dietro a Call of Duty: Modern Warfare. Dopo il disappunto della community per l'esclusività temporanea della modalità Survival su PS4 e i problemi del netcode della beta, sono iniziate a circolare delle voci secondo cui alcune armi verranno aggiunte solo tramite loot box. Di conseguenza non ci è voluto molto prima che i giocatori iniziassero a riversarsi su Twitter e nel subreddit ...