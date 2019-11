Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 novembre 2019) di Paolo Bagnoli Il voto dell’Umbria ha rappresentato la presentazione della mozione di sfiducia per il governo il quale, peraltro, come ci dicono le questioni della legge di bilancio e le polemiche di contrasto tra Pd e, sembra fare ben poco, anzi niente, per darsi coesione politica. Nato in quanto necessario e non per necessità, esso doveva cambiare da subito pagina rispetto alla stagione salviniana; in primo luogo, il clima politico generale che è quanto, poi, determina la percezione di come stiano andando le cose prima ancora della specificità degli atti che esso compie. Si dice di aspettare il voto prossimo in-Romagna per capire se la baracca del Conte 2 resterà in piedi, ma tutto fa intendere, al di là di quello che sarà l’esito dellene – ai sondaggi ultimi la destra a trazione salviniana è sei punti avanti – che una compagine già in ...

MPenikas : FQ: I 5stelle scendono, il Pd è sul viale del tramonto. E le elezioni in Emilia non possono fare molto… - SBerritta : I 5stelle scendono, il Pd è sul viale del tramonto. E le elezioni in Emilia non possono fare molto… - erregi69 : I 5stelle scendono, il Pd è sul viale del tramonto. E le elezioni in Emilia non possono fare molto -