Huawei festeggia il traguardo di connessione 5G più veloce al mondo con il Mate 20x 5G

Huawei festeggia il successo della serie P30 e Mate 20 e annuncia un piano d’investimenti per l’UE : Huawei è entusiasta dei dati di vendita della serie P30 e Mate 20 e annuncia un piano di 100 milioni di euro per favorire l'innovazione dell'IA in Europa L'articolo Huawei festeggia il successo della serie P30 e Mate 20 e annuncia un piano d’investimenti per l’UE proviene da TuttoAndroid.

Festeggiamo Halloween con volantino MediaWorld : focus Huawei P30 Pro - P30 Lite e Galaxy S10e : Arrivano proposte molto interessanti a fine ottobre per quanto riguarda il volantino MediaWorld, con offerte valide fino al 3 novembre che potrebbero attirare l’interesse soprattutto di coloro che vogliono acquistare un Huawei P30 Pro, P30 Lite, fino ad arrivare al Samsung Galaxy S10e. Insomma, dopo aver analizzato alcune occasioni online concepite dalla stessa catena, oggi occorre necessariamente fare uno step, per capire cosa sia possibile ...