Huawei festeggia il successo della serie P30 e Mate 20 e annuncia un piano d’investimenti

Fonte : tuttoandroid

(Di mercoledì 6 novembre 2019)è entusiasta dei dati di venditaP30 e20 eundi 100 milioni di euro per favorire l'innovazione dell'IA in Europa L'articoloilP30 e20 eund’investimenti per UE proviene da TuttoAndroid.

AppleNews_it : RT @pcexpander: Xiaomi festeggia il primo milione di smartphone venduti in Italia nel 2019 (foto)#pcexpander #cybernews #android #samsung #… - pcexpander : Xiaomi festeggia il primo milione di smartphone venduti in Italia nel 2019 (foto)#pcexpander #cybernews #android… -