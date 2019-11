Hockey ghiaccio | Euro Ice Challenge 2019 | Italia impegnata in Polonia con la mente già ai

Hockey ghiaccio - Euro Ice Hockey Challenge : al via il raduno di Vipiteno. I convocati di coach Beddoes : La nazionale italiana di Hockey su ghiaccio si è ritrovata per il secondo raduno stagionale in vista dell’appuntamento con l’Euro Ice Hockey Challenge. Il coach Clayton Beddoes vuole fare il punto della situazione prima della partenza per la Polonia. L’Italia, infatti, nei prossimi giorni sarà impegnata nella manifestazione che si giocherà a Danzica. Il Blue Team affronterà venerdì alle ore 15 l’Ungheria, sabato alle ore 15 i padroni ...

Hockey ghiaccio - Euro Ice Challenge 2019 : il calendario delle partite dell’Italia. Date e programma : Siamo giunti alla prima vera e propria tappa di avvicinamento della Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio verso i Mondiali IIHF Top Division di Svizzera 2020. L’Italia, infatti, dall’8 al 10 novembre, sarà impegnata a Danzica, in Polonia, per il tradizionale appuntamento con l’Euro Ice Hockey Challenge 2019, torneo riservato alle squadre nazionali che viene giocato annualmente dal 2002. Vi prendono parte le compagini di seconda fascia, ...

Hockey ghiaccio - Euro Ice Challenge 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Prima tappa di avvicinamento della nazionale senior di Hockey su ghiaccio ai Mondiali IIHF Top Division di Svizzera 2020. L’Italia, dall’8 al 10 novembre, sarà impegnata a Danzica, in Polonia, per il tradizionale appuntamento con l’Euro Ice Hockey Challenge, torneo riservato alle squadre nazionali che viene giocato annualmente dal 2002. Vi prendono parte le compagini di seconda fascia, mentre quelle di prima fascia disputano l’Euro Hockey ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2020 : Gherdeina vince il derby contro Ritten - successi anche per Asiago e Valpusteria - battute Fassa - Cortina e Vipiteno : Serata ricca di incontri di Alps League, torneo europeo di Hockey su ghiaccio. Su tutti, il derby d’alta quota tra Gherdeina e Ritten, che ha visto prevalere i padroni di casa al supplementare per 3-2. successi importanti anche per Asiago, 2-3 in casa del Jesenice, e per Valpusteria, 2-7 sul campo del Kitzbuhel. Cadono invece Fassa (7-2 per mano dello Zeller Eisbaren), Cortina (2-0 dal Feldkirch) e Vipiteno (battuta in casa ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2020 : Bolzano non si ferma più! Sesta vittoria consecutiva per i Foxes che superano lo Znojmo : Continua il tour de force di Bolzano nel campionato austriaco di EBEL 2019-2020: i biancorossi, vittoriosi ieri in casa contro il Villach per 6-4, si sono ripetuti stasera in Repubblica Ceca sul campo dello Znojmo con il punteggio di 2-4. I ragazzi di coach Clayton Baddoes sono alla Sesta vittoria consecutiva nella manifestazione e hanno scalato la classifica fino all’attuale quarto posto, a quota 24 punti. CRONACA DELLA PARTITA Gli ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019-2020 : vittorie per Asiago su Cortina - Vipiteno - Renon e Gherdeina : Serata ricca di incontri per la Alps Hockey League 2019/2020 con le italiane che continuano a monopolizzare le prime posizioni con Asiago in vetta con 28 punti, davanti a Val Pusteria con 27 e Cortina con 26. Fassa dopo tre successi consecutivi perde nettamente a Ljubljana, mentre Vipiteno torna alla vittoria a Kitzbuhel dopo 3 ko di fila, come Renon che stende Klagenfurt. Importante successo di Gherdeina in casa di Val Pusteria, mentre la ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019-2020 : Bolzano stende anche Panaceo e infila la quinta vittoria di fila : E sono cinque! L’HCB Alto Adige Alperia vince anche contro il VSV Panaceo e ingrana la quinta vittoria consecutiva nella Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2019/2020. I Foxes, quindi, proseguono nel loro ottimo momento di forma e raggiungono la quarta posizione in classifica, a 8 punti di distacco dalla capolista Red Bull Salisburgo, ma con una partita giocata in meno. LE PARTITE DELLA SERATA HCB Südtirol Alperia – EC Panaceo VSV ...

Hockey ghiaccio - i convocati dell’Italia per l’Euro Ice Hockey Challenge. Gli azzurri sfideranno Ungheria - Polonia e Giappone : La Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio continua la preparazione in vista dei Mondiali IIHF Top Division di Svizzera 2020: da venerdì 8 a domenica 10 novembre gli azzurri saranno impegnati nell’Euro Ice Hockey Challenge, che si disputerà a Danzica, in Polonia. L’Italia affronterà, nell’ordine Ungheria, Polonia e Giappone nelle tre sfide in programma. Di seguito l’elenco completo dei convocati di Clayton Beddoes: Portieri: ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2020 : quinto successo consecutivo di Asiago che si porta in seconda posizione : Si chiude la settimana di Alps League 2019-2020, torneo europeo di Hockey su ghiaccio. Nell’unico match in programma quest’oggi vittoria importante di Asiago che supera il Bregenzerwald tra le mura amiche con il punteggio di 4-0 e si porta in seconda posizione in campionato ad un punto dalla capolista Valpusteria ma con una partita in più disputata. CRONACA DELLA PARTITA I padroni di casa partono a razzo andando in vantaggio dopo ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2020 : Cortina si aggiudica il big match in casa di Ritten - successi per Valpusteria - Asiago - Fassa e Gherdeina - cade Vipiteno : L’Alps League, torneo europeo di Hockey su ghiaccio è giunta alla undicesima giornata della stagione 2019-2020: si sono disputate questa sera la bellezza di nove partite, con impegnate sette squadre italiane. Valpusteria trionfa in casa dello Zeller Eisbaren per 3-1 e mantiene la vetta della classifica, insidiata da Cortina che si aggiudica il derby italiano d’alta quota sul campo del Ritten con il medesimo risultato. successi ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019-2020 : Bolzano passa a Salisburgo agli shoot-out e infila la quarta vittoria consecutiva : L’HCB Alto Adige Alperia non si ferma più e vince anche in casa della capolista Red Bull Salisburgo nel match della Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2019-2020. Gli altoatesini, infatti, passano agli shoot-out in Austria e centrano il quinto successo nelle ultime sei uscite (il quarto consecutivo) mettendosi ufficialmente alle spalle l’avvio di stagione con 4 sconfitte nelle prime 5 gare. Con questa vittoria Bolzano sale in ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019-2020 : cadono Val Pusteria e Vipiteno - successi importanti per Cortina e Gherdeina : Giovedì ricco di match di cartello per la Alps Hockey League 2019/2020 e non tutti sono andati dalla parte delle squadre italiane. Si ferma la corsa della capolista Val Pusteria che cede in casa contro Lubiana, ma non ne approfitta Vipiteno, che perde a Klagenfurt e lascia la piazza d’onore a Cortina che vince a Jesenice agli shoot-out. Successo anche per Gherdeina che soffre ma passa in casa del fanalino di coda LE PARTITE DELLA ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2020 : Fassa espugna Cortina ai rigori nel posticipo domenicale : L’Alps League, torneo europeo di Hockey su ghiaccio, gioca anche di Domenica: all’Olimpico successo a sorpresa di Fassa su Cortina nell’ultimo incontro della nona giornata. I Falcons la spuntano ai rigori in casa degli ampezzani dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e danno l’impressione di avere tutte le carte in regola per riscattare le prestazioni opache delle ultime annate. Rammarico invece per gli Hafro che con ...