Hitman 2 | i contenuti del mese di novembre celebrano il primo anniversario della sua

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Attraverso un comunicato stampa, Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno rilasciato idi2 in programma per2019, celebrando un anno didel gioco e mettendo a disposizione un'ampia scelta dilive gratuiti durante tutto il, incluso il ritorno di alcuni dei miglioriresi disponibili nel corso dei mesi.Tutti i possessori del gioco potranno accedere a differenti contratti in evidenza, contratti escalation, pacchetti sfide, oggetti da sbloccare, abiti da sbloccare e un bersaglio elusivo legacy. Di seguito presentiamo un riassunto degli aggiornamenti direlativi aigratuiti per2.Vi ricordiamo inoltre che il Pass Espansioni di2 è disponibile ora al prezzo di 39,99 euro. Il Pass Espansioni è incluso anche nella Gold Edition del gioco, che contiene Haven Island (Maldive) e New ...

SerialGamerITA : Hitman 2: svelati con un video i contenuti in arrivo questo mese #hitman2 #iointeractive #warnerbros - Eurogamer_it : #Hitman2 celebra il suo primo anniversario con una serie di contenuti disponibili per questo mese. - ProjectXboxIT : I contenuti di Hitman 2 per novembre celebrano il primo anniversario dell’uscita -