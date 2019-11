Hellas Verona | aperte due inchieste per i cori razzisti contro Balotelli Centro-destra

Caso Balotelli - l’Hellas Verona espelle Castellini dallo stadio fino al 2030. Indaga la procura : Le parole razziste dell’ultrà scaligero ed esponente di Forza Nuova nei confronti dell’attaccante del Brescia hanno lasciato il segno. Chiuso un settore del Bentegodi

Cori contro Balotelli : la posizione dell’Hellas e l’attacco dell’assessore alla Sicurezza del Comune di Verona : Non si placano le polemiche dopo la sfida di campionato tra Verona e Brescia, nel mirino Cori razzisti all’indirizzo di Mario Balotelli, nelle ultime ore sono arrivate altre reazioni dopo la decisione di chiudere il settore. “Noi siamo i primi a volere chiarezza su come ci si deve comportare. Sul razzismo siamo i primi a non volere che accadano certe cose. Le decisioni le abbiamo prese proprio perché siamo convinti di fare le ...

Hellas Verona - interdizione per il capo ultrà Castellini fino a giugno 2030. Aveva offeso pubblicamente Balotelli : “Non è 100% italiano” : Fuori dallo stadio ed escluso dalle attività legate alla società fino al 30 giugno 2030. L’Hellas Verona, con una nota, ha comunicato di aver preso provvedimenti nei confronti di Luca Castellini, il capo ultrà che lunedì Aveva rilasciato dichiarazioni offensive nei confronti di Mario Balotelli dopo l’episodio di razzismo avvenuto nel corso del match di campionato Hellas-Brescia. “Hellas Verona FC – si legge sul sito ...

Hellas Verona - il capo ultras : “Balotelli non potrà mai essere del tutto italiano”. Salvini : “Un operaio Ilva vale più di dieci Mario” : “Balotelli secondo me è italiano perché ha la cittadinanza italiana ma non potrà mai essere del tutto italiano”. Il giorno dopo i cori razzisti contro l’attaccante del Brescia e la sua reazione – con la palla scagliata verso la curva dell’Hellas Verona – il capo degli ultras veronesi, Luca Castellini, interviene così ai microfoni di Radio Cafè. Parole in libertà per sminuire i fatti del Bentegodi ma allo ...

Fischi a Balotelli - chi è Luca Castellini - ultrà dell’Hellas e capo di Forza Nuova a Verona : Ho incontrato Luca Castellini, ultrà del Verona ma soprattutto esponente di spicco di Forza Nuova a Verona. Le parole che pronunciò di fronte alla mia telecamera non furono affatto moderate o scherzose. Si dichiarò d'accordo con una dichiarazione del Manifesto della Razza del 1938 e poi argomentò su una presunta “sostituzione etnica dei popoli dell’Europa” per colpa di “immigrati e stranieri”.Continua a leggere

Cori razzisti a Balotelli - il ministro Spadafora : “Società minimizzano troppo spesso. L’Hellas Verona condanni e prenda provvedimenti” : Il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, interviene sul caso dei Cori razzisti contro Mario Balotelli a Verona. E lo fa in maniera dura, rivolgendosi al club e più in generale ai proprietari delle squadre di calcio: “troppo spesso le Società calcistiche hanno minimizzato e difeso – per ignavia, connivenza o timore – le frange estreme delle proprie tifoserie”, ha detto. “Negli ultimi mesi qualcosa sta cambiando, ...

