Greenpeace | volontari davanti supermercati per sensibilizzare su inquinamento plastica

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Roma – In occasione del Global Refill Day, la giornata internazionale promossa dain tutto il mondo peri cittadini sulle alternative agli imballaggi inmonouso, idisi sono recatiaiin 18 città, tra cui Roma, invitando i consumatori a disfarsi del packaging eccessivo e a utilizzare contenitori riutilizzabili per gli acquisti quotidiani. Secondo l’organizzazione ambientalista, sono queste le soluzioni principali che le multinazionali non offrono e a cui bisogna ricorrere per limitare la crescente produzione disu scala globale – impiegata principalmente per la produzione di imballaggi usa e getta – che si traduce nell’immissione di quantità sempre maggiori di questo materiale nei mari e nell’ambiente. A Roma idisi sono recatial supermercato ...

