Giovanni | 4 mesi | malato e abbandonato   Il Cottolengo | «Pronti ad accoglierlo» Cosa è

Ha l'Ittiosi Arlecchino - gara di solidarietà per adottare Giovannino - abbandonato a 4 mesi in ospedale : È stato abbandonato subito dopo la nascita, avvenuta tramite fecondazione assistita, quando i suoi genitori hanno scoperto che era affetto da una rarissima e al momento incurabile patologia...

“Sei mesi di vita”. Martin CastroGiovanni - la confessione a cuore aperto da Silvia Toffanin : Un’intervista a cuore aperto. Martin Castrogiovanni si è confessato davanti alla telecamere di Verissimo. Più di qualcuno, nel vedere il gigante del rugby italiano scosso, ha avuto un sussulto. E così è stato anche per Silvia Toffanin. Non fu un momento facile, quel mese nel 2015, quando a Martin Castrogiovanni venne diagnosticato un male incurabile. “Mi hanno dato sei mesi di vita per un neurinoma (un tumore del plesso lombare). Poi si è ...

