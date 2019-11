Gigi Riva sul razzismo | “Le società non perdano tempo Il tifo sta peggiorando

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 6 novembre 2019) La Gazzetta intervista. Domani il celebre attaccante del Cagliari, il numero 11 più forte della storia del calcio, compie 75 anni. Del suo Cagliari ricorda che era “un gruppo forte e magnifico. Amici prima che compagni, in tanti hanno scelto di stabilirsi a Cagliari e di tanto in tanto ci mettiamo assieme attorno a un tavolo. Ma Piero Cera rimane indimenticabile. Capitano silenzioso con un carisma unico. Risolveva e appianava i problemi per poi trovare la soluzione giusta. Capitano e regista arretrato inarbile”. Anche lui ha scelto di restare “Ho scelto di stare in questa terra, senza mai pensare a questioni economiche o di successo. Adesso si possono dire tante cose, il calcio è completamente cambiato, e per certi aspetti non in meglio. Ma di quella decisione ne sono sempre molto orgoglioso”. Nel Cagliari di oggi, dice, “tutti sanno cosa ...

TgrSardegna : ??Buon compleanno Gigi Riva! Il mitico #Rombodituono, numero 11 del Cagliari dello scudetto, atleta simbolo del mig… - Gazzetta_it : I 75 anni di Gigi #Riva: 'Un #Cagliari bellissimo, ma piedi per terra. Su #Balotelli...' - MrPaVeL2004 : Buon compleanno Gigi Riva! mitico #Rombodituono -