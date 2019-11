Già nel pieno del Black Friday Amazon | le novità annunciate

Treni - mattinata di disagi. Incendio in zona Tiburtina - a Roma. Fulmine su convoglio nel lodigiano. Nessun ferito : Una mattinata difficile per chi viaggia in treno, sia al nord che al centro Italia, a causa di un Incendio nei pressi di Roma e del maltempo in Lombardia. Ritardi e cancellazioni hanno coinvolto nel corso della mattinata diverse linee. Ora, la situazione è in miglioramento. L’Incendio si è verificato nella notte, intorno alle 4.50, in una cabina che alimenta il sistema semaforico nei pressi della stazione Tiburtina di Roma. È accaduto ...

Giancarlo Giorgetti - "l'occasione perfetta" per far cadere il governo : "Salvini cretino? Fossi nel Pd..." : "Fossi nel Pd scapperei a gambe levate". Giancarlo Giorgetti, in un colloquio con Repubblica, lancia un consiglio a Nicola Zingaretti invitandolo a staccare la spina al governo e all'alleanza con il Movimento 5 Stelle. Anche a costo di salutare il potere. Anzi, suggerisce un po' interessato: "Me ne

OE Buoy - la turbina da 800 tonnellate che cattura le onde del mare trasformandole in energia : Quando si dice energia rinnovabile si pensa subito agli impianti fotovoltaici, in seconda battuta magari all’eolico, ma è difficile che si pensi alla forza di mari e oceani. Eppure, secondo la US Energy Information Administration, il potenziale energetico teorico delle onde al largo delle sole coste degli Stati Uniti è stimato in ??2.64 bilioni di kilowattora?, pari all’incirca al 64 % della produzione totale di elettricità del Paese ...

Spari contro auto polizia nel Foggiano - nessun ferito : gli agenti hanno risposto al fuoco : I colpi sono stati sparati da un auto che viaggiava a fari spenti e gli agenti hanno risposto al fuoco. Non si registrano feriti

Sconti Black Friday per gli iPhone? Apple cambia strategia nel 2019 : Quest'anno potremo godere di Sconti Black Friday per gli iPhone da parte della stessa Apple e dunque sullo shop online dell'azienda di Cupertino? L'appuntamento con il via allo shopping natalizio è previsto per l'ultimo venerdì di questo mese ossia il giorno 29 ma intorno alle intenzioni di Tim Cook e del suo entourage iniziano ad esserci delle anticipazioni. Come tutti i fan del brand della mela morsicata sanno, negli anni scorsi, non sono ...

Pioggia di stelle nella nuova Guida Michelin : Vissani ne perde una - Bartolini conquista tutti : Pioggia di stelle alla 65ma Guida Michelin Italia. Una new entry tra le tre stelle Michelin, Enrico Bartolini al Mudec di Milano. E due nuove due stelle Michelin: Glam di Enrico Bartolini a Venezia, e La Madernessa di Michelangelo Mammoliti, nel cuneese. Perdono una stella, scendendo da due a una, Al sorriso di Soriso (No), Locanda Don Serafino a Ragusa, Vissani a Baschi (Tr) e Locanda Margon a Ravina (Tn).Milano trionfa con un nuovo locale a ...

Benedetta Rossi : "Non ho mai sognato di fare la chef - ma sono brava nell'arte di arrangiarmi” : “Sto vivendo un’avventura incredibile che qualche volta mi porta lontano. Ma la cosa più bella è che tutto è iniziato da casa mia e da casa mia continua a vivere. Anche per questo mi sento ancora la Benedetta di sempre: sono ancora qui che coltivo l’orto come mi ha insegnato nonna, mi prendo cura di Marco e Nuvola, mi rilasso all’ombra del mio albero e tutti i giorni sono in cucina per trascorrere il ...

Xiaomi festeggia il primato di Mi CC9 Pro nella classifica di DxOMark : Scopriamo insieme come il team di Xiaomi ha deciso di festeggiare l'importante riconoscimento ottenuto dallo Xiaomi Mi CC9 Pro da parte di DxOMark L'articolo Xiaomi festeggia il primato di Mi CC9 Pro nella classifica di DxOMark proviene da TuttoAndroid.

Donna trova animale precipitato nel suo giardino : è un dingo - “un’anima sola” : “All’inizio non capivo se fosse il verso di una volpe o di un cane“. Quando una Donna di Bright, Australia, si è accorta che un cucciolo si trovava nel suo giardino era mattina presto. Come lei stessa ha scritto nel suo profilo Facebook raccontando la storia, ha sentito un “piagnucolio vicino a un cespuglio” ed è uscita per prendere in braccio l’animale. Non riuscendo però a capire se si trattasse di una volpe ...

Pioggia di 7 su Lozano - si sblocca nel peggiore momento suo e della squadra : Sorpresa Lozano. Il messicano interrompe il suo periodo negativo e va in gol contro il Salisburgo, fruttando al Napoli un pareggio in una serata nervosa, che si era messa male dopo il rigore segnato da Haaland. I quotidiani sono tutti unanimi nel mettergli 7 in pagella. Per il Corriere dello Sport e per il Napoli è stato lui il migliore in campo. Il Corriere dello Sport scrive: “Vamos: nel momento più delicato della stagione, suo e della ...

Calcio femminile - Girelli : “Contro Georgia e Malta in palio punti importanti. Razzismo? Inconcepibile - ma nella nostra realtà non c’è” : La Nazionale italiana di Calcio femminile prosegue la propria preparazione nel raduno di Coverciano in vista del quinto e del sesto incontro del Gruppo B delle Qualificazioni agli Europei 2021 contro Georgia e Malta, programmati venerdì 8 novembre (ore 17.30 – diretta su Rai 2) allo Stadio ‘Ciro Vigorito’ di Benevento e martedì 12 novembre (ore 14.15 – diretta su Rai 2) allo Stadio ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro. Le azzurre, in vetta a ...

Maltempo Toscana : esonda il torrente nella Lunigiana - allagamenti nell’Aretino : Criticità a causa del Maltempo in Lunigiana dove il torrente Fiume, nel territorio di Zeri (Massa Carrara), è esondato in due punti. Smottamenti invece in località Bergugliara e nella frazione di Piania mentre a Pontremoli viene monitorata la piena del torrente Verde. Lo rende noto il consorzio di bonifica 1 Toscana nord. Presidiato costantemente l’impianto idrovoro di Aulla, pronto a entrare in funzione in caso di innalzamento sopra la ...

Melanoma : l’immuno-oncologia è efficace nella fase “precoce” : Nel 2019, in Emilia Romagna, sono stimate 1.300 nuove diagnosi di Melanoma. In cinque anni (2014-2019), nella Regione, i casi sono aumentati del 17% fra gli uomini. Significativo invece il calo, pari a -15%, nella popolazione femminile. In particolare, nel 2019, sono stimate 750 nuove diagnosi di questo tumore della pelle fra i maschi e 550 nelle femmine (erano, rispettivamente, 640 e 650 nel 2014).1 Più di 100 pazienti ogni anno in ...

