Genoa | tra i possibili rinforzi per Thiago per gennaio si starebbe facendo strada Ben Arfa

Bernardeschi : ‘Contro il Genoa abbiamo dimostrato una cattiveria incredibile’ : La Juventus, ieri all'Aliianz Stadium, ha vinto di misura per 2-1 il match contro il Genoa. A raccontare la sofferta vittoria è stato Federico Bernardeschi nell'intervista rilasciata ai microfoni di JTV. L’ex viola ha sottolineato che i tre punti conquistati contro la squadra di Thiago Motta, in extremis, sono importanti per il campionato. La squadra, pur in difficoltà, è riuscita ugualmente a fare risultato, grazie a quella sana cattiveria ...

Juve senza Higuain e Pjanic - ma col Genoa torna tra i convocati Douglas Costa : Juve senza Higuain e Pjanic. Maurizio Sarri non li ha convocati per la gara di stasera contro il Genoa. Ma, dopo gli infortuni, tornano in lista Douglas Costa e Ramsey. Pjanic e Higuain puntano a rientrare per il derby di sabato prossimo. Higuain ha subito un taglio alla testa contro il Lecce, mentre Pjanic è alle prese con un problema muscolare (gli esami comunque hanno escluso lesioni). L'articolo Juve senza Higuain e Pjanic, ma col Genoa ...

Juventus-Genoa - Sarri conferma Paulo Dybala : grande 'Joya' tra i tifosi bianconeri : Dopo il mezzo passo falso contro il Lecce, la Juventus cerca il riscatto contro il Genoa tra le mura amiche, in una gara che potrebbe nascondere più di un'insidia per la squadra di Maurizio Sarri. Contro i liguri l'ex tecnico del Chelsea darà ancora spazio dal primo minuto allo strepitoso Dybala delle ultime settimane, con quest'ultimo che è intenzionato a timbrare nuovamente il cartellino dopo le quattro reti nelle ultime tre gare ufficiali. Da ...

Probabili formazioni Juve-Genoa - tra i bianconeri torna CR7 - Bonucci potrebbe riposare : La Juventus di Maurizio Sarri è chiamata a reagire dopo il passo falso col Lecce allo stadio Via del Mare. I bianconeri non sono infatti riuscire ad andare oltre l'1-1, dopo essere passati in vantaggio con un calcio di rigore realizzato da Paulo Dybala. Il prossimo impegno di mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 21:00 vedrà di fronte Juventus e Genoa, con i liguri reduci da un roboante 3-1 rifilato al Brescia dopo il cambio di panchina e l'arrivo ...

Genoa-Brescia - Thiago Motta : “Abbiamo mostrato un cuore enorme” : “La sensazione dell’esordio è buona. La squadra si è comportata bene dal primo minuto fino all’ultimo, perché non si è mai disunita, nemmeno nei momenti difficili. Oggi abbiamo mostrato un cuore enorme e questa è la cosa più importante”. Queste le parole di Thiago Motta dopo il 3-1 del Genoa inflitto al Brescia grazie a tre gol di tre calciatori subentrati nella ripresa: Agudelo, Kouamé e Pandev. Non era mai ...

Genoa - Thiago Motta è ufficialmente il nuovo allenatore : i dettagli del contratto : L’italo-brasiliano ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo, nel pomeriggio ha diretto il primo allenamento Thiago Motta è ufficialmente il nuovo allenatore del Genoa, il club ligure lo ha reso nota nella serata di oggi dopo aver definito tutti i dettagli con l’italo-brasiliano, che ha firmato un contratto annuale con opzione per un’altra stagione. Questa la nota del club: ‘Il Genoa Cricket and ...

Parma show al Tardini - Genoa travolto 5-1 : Spettacolo e applausi al Tardini, il Parma travolge il Genoa per 5-1. Netta vittoria per la formazione di D'Aversa nell'ottava giornata di Serie A

Serie A - il Milan intravede la luce dopo il buio : Genoa battuto 2-1. Reina para un rigore : Al termine di una partita al cardiopalma, condita da un finale thrilling, il Milan ritrova il sorriso dopo tre sconfitte consecutive sbancando Marassi per 2-1. Il Genoa cade ancora, ma ai punti avrebbe sicuramente meritato il pareggio contro un Milan ingenuo e senza idee, ma fortunato nei momenti ch

Panchina Genoa - Gattuso non è convinto : i nomi in caso di ribaltone tra suggestioni e sorprese : Panchina Genoa – Si avvicina la 7^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia da brividi con tante partite interessanti. Grande tensione nel match tra Genoa e Milan, le due squadra stanno attraversando un momento di crisi e non possono permettersi passi falsi, chi sbaglia rischia veramente di essere sollevato dall’incarico. Negli ultimi giorni il presidente Preziosi ha pensato molto all’eventuale ...

Andreazzoli resta ma senza fiducia - Gattuso e il Genoa continuerebbero a trattare : Il Genoa per adesso va avanti con Aurelio Andreazzoli. Una decisione che probabilmente è maturata in seguito alle difficoltà nella trattativa con Rino Gattuso, desideroso di tornare ad allenare ma anche di non sbagliare la scelta della sua nuova squadra. Gattuso-Genoa, la trattativa va avanti L'ex tecnico del Milan si trovava in Russia al momento dei primi contatti con il Genoa, doveva rientrare in Italia per il colloquio con Enrico Preziosi e ...

La Roma passa a Lecce - la Lazio travolge il Genoa : I tifosi Romanisti ringraziano Edin Dzeko. La Roma vince a Lecce grazie al quarto gol in campionato del suo centravanti,

La Lazio travolge il Genoa : 4-0 (e uno annullato dal Var) : La Lazio travolge il Genoa: 4-0 (e uno annullato dal Var) – A giorni alterni la Lazio si ricorda di essere la Lazio e oggi lo ha certificato ufficialmente al Genoa, che ne ha preso atto. Dunque, quattro reti a zero, con in più un gol annullato a Luis Alberto dall’intervento del Var di Mazzoleni per un fallo precedente, molto precedente, di Milinkovic Savic. Comincia subito bene la Lazio, che al 7’ va in gol con Milinkovic Savic su assist ...

Lazio-Genoa 4-0 - le pagelle di CalcioWeb : Immobile e Radu trascinano i biancocelesti [FOTO] : Lazio-Genoa, LE pagelle DI CalcioWeb – La Lazio riparte alla grande dopo lo stop di San Siro. Vittoria netta contro il Genoa, in rete Milinkovic-Savic, Radu, Caicedo e Immobile. Da sottolineare il bell’abbraccio tra Immobile e Simone Inzaghi dopo il quarto gol, dopo le polemiche dell’ultima settimana. In alto la FOTOGALLERY. Lazio-Genoa, LE pagelle DI CalcioWeb Lazio (3-5-2): Strakosha 7; Luiz Felipe 7, Acerbi 6.5, Radu ...

Cagliari-Genoa 3-1 - le pagelle di CalcioWeb : Nandez trascinatore - bene Simeone [FOTO] : Cagliari-Genoa, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il match della Sardegna Arena tra il Cagliari ed il Genoa valevole come anticipo del venerdì della quarta giornata di Serie A. Gli uomini di Maran, dopo il doppio stop interno contro Brescia e Inter, hanno trovato la prima vittoria stagione a Parma trascinati da un Ceppitelli versione goleador. Quelli di Andreazzoli, dopo il pari di Roma e il successo contro la ...