Funerale di Luca Sacchi | l’addio a Roma | gli amici sfilano con le moto davanti alla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Un lungo silenzio ha accompagnato la bara legno chiaro di, il personal trainer di 24 anni ucciso da un colpo di pistola durante una compravendita di droga a, all’interno della chiesa Santo Nome della Beata Vergine Maria nel quartiere Appio didove mercoledì 6 novembre si sono celebrati i funerali. Un silenzio spezzato solo dal rumore delledi alcunidiche hanno sfilatola chiesa pochi istanti prima dell’inizio della messa. “La mamma non si stacca più”, dicono i parenti in lacrime riferendosi a Concetta. Come la nonna del ragazzo, portata in chiesa di peso mentre ripete “Figlio mio. Figlio mio”. Assente, invece, la fidanzata di, Anastasya, che era con lui la notte dell’omicidio. “Non ci sono parole per colmare il vuoto di una persona cara che ci lascia. Solo il silenzio”, ha detto ...

