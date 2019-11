Flavio Briatore dice Benedetta Bosi è solo un’amica

Flavio Briatore smentisce il flirt con Benedetta Bosi : Flavio Briatore definisce la sua nuova amica Benedetta Bosi con la quale è stato immortalato dal settimanale “Chi” nei giorni scorsi, “Ma va, è solo un’amica”. In questo modo l’imprenditore smentisce il flirt che tanto aveva fatto clamore sui social e non solo, per la vistosa differenza d’età Interpellato telefonicamente da Roberto Alessi, Briatore, che si trova ancora a Malindi dove sono state scattate le foto, ha spiegato che ...

“Benedetta è solo un’amica” - ma le nuove foto lo inchiodano. Flavio Briatore non può più mentire : Da giorni il presunto flirt tra Flavio Briatore e Benedetta Bosi, modella toscana di 49 anni più giovane domina la cronaca rosa. Dopo la spifferata di Dagospia, il settimanale Chi ha pizzicato la coppia a Malindi tra tuffi in piscina, baci, abbracci e sguardi complici. Una love story che, a giudicare dal suo commento, non deve esser piaciuta alla ex moglie dell’imprenditore, Elisabetta Gregoraci. “Fa rabbrividire”. Non ha usato mezzi termini ...

Tra Flavio Briatore e Benedetta Bosi la storia continua : Si godono la loro vacanza a Malindi tra abbracci e sguardi infuocati, mentre il gossip sulla loro liaison impazza e il settimanale “Chi” pubblica foto inequivocabili. Tra Flavio Briatore e Benedetta Bosi i quasi 50 anni di differenza non sono certo un problema, tanto che lei risponde a chi l’attacca sui social: “L’intelligenza non invecchia”. Chi invece non ha per niente accolto di buon grado la notizia è ...

Flavio Briatore - parla la fidanzata Benedetta : 'L'intelligenza non invecchia mai' : Flavio Briatore e Benedetta Bosi sono una delle coppie più chiacchierate del momento. L'imprenditore dopo un periodo vissuto da single, sembra che abbia ritrovato la felicità al fianco di una ragazza molto più giovane di lui. Viste le numerose critiche ricevute, è intervenuta sui social la diretta interessata per spiegare i motivi della sua scelta. In seguito agli scatti pubblicati dalla rivista di cronaca rosa Chi, il web ha puntato il dito ...

Elisabetta Gregoraci contro Flavio Briatore per la baby fidanzata : Flavio Briatore frequenta una ragazza di 49 anni più giovane di lui. Ed Elisabetta Gregoraci, è stata chiamata per commentare la notizia e gli scatti pubblicati dal settimanale “Chi”, non ha usato mezzi termini per criticare l’ex marito e il suo nuovo flirt. «Fa rabbrividire», ha detto la Gregoraci. La Gregoraci ha espresso la sua opinione rispondendo alle domande dei followers su “Instagram”. «Non è il problema avere un altro ...

Flavio Briatore smentisce l’amore con Benedetta Bosi. La ex Elisabetta Gregoraci si era infuriata : “Rabbrividisco” : “Ma va, è solo un’amica“. Così Flavio Briatore definisce la 20enne Benedetta Bosi con la quale è stato immortalato dal settimanale Chi. L’imprenditore ha parlato con Roberto Alessi al telefono, trovandosi ancora a Malindi dove sono state scattate le foto. Il direttore di Novella 2000 ha insistito: “Un’amica? Mano malandrina, baci a fior di labbra, le foto parlano”, ma Briatore ha confermato che la ragazza era ...

Flavio Briatore e la baby fidanzata - parla lui : “Chi è davvero Benedetta Bosi” : Da giorni il presunto flirt tra Flavio Briatore e Benedetta Bosi, modella toscana di 49 anni più giovane domina la cronaca rosa. Dopo la spifferata di Dagospia, il settimanale Chi ha pizzicato la coppia a Malindi tra tuffi in piscina, baci, abbracci e sguardi complici. Una love story che, a giudicare dal suo commento, non deve esser piaciuta alla ex moglie dell’imprenditore, Elisabetta Gregoraci. Mentre infatti lui era a Malindi con la nuova ...

Flavio Briatore - fidanzata con 49 anni più giovane - Gregoraci : "Fa rabbrividire" : Elisabetta Gregoraci ha commentato la nuova storia d'amore dell'ex marito Flavio Briatore, pizzicato insieme a Benedetta Bosi, di 49 anni più giovane di lui. La showgirl, rispondendo ad utente che su Instagram aveva osservato che "non è il problema avere un altro rapporto, ma l’età. Questo sì destabilizza", ha affondato:Più che destabilizzare fa rabbrividire.prosegui la letturaFlavio Briatore, fidanzata con 49 anni più giovane, Gregoraci: "Fa ...