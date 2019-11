Fieracavalli | da domani a Verona 2 400 cavalli di 60 razze da tutto il mondo 3

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 novembre 2019) (Adnkronos) – Grande attesa, infine, per il Gala d’Oro, lo show d’arte equestre che dal 1987 porta sul palcoscenico dii migliori artisti internazionali. Lo spettacolo è in programma daa sabato nel padiglione 8.I numeri del settore equestre in Italia. Sono 510mila gli equidi del registro anagrafico italiano e non sono soltanto. Nel totale rientrano anche i ‘cugini” asini (89mila) e muli (7mila) e i ‘parenti” più esotici come zebre (140), zebralli (8) e zebrasini (5). Le aziende e gli allevamenti collegati direttamente al business del cavallo sono 5mila e occupano 48mila lavoratori diretti, di cui 19mila allevatori. I centri ippici sono 2mila e 4.500 gli agriturismi con strutture dedicate all’accoglienza dei.L'articolo: da2.400di 60da...

avepa_social : A partire da domani AVEPA sarà presente a #FieraCavalli con un proprio spazio informativo all'interno dello stand i… - larenait : #LArenadiDomani Le anticipazioni di Luca Mazzara delle notizie che troverete su L'Arena in edicola domani… -