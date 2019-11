Fieracavalli : da domani a Verona 2.400 cavalli di 60 razze da tutto il mondo : Verona , 6 nov. (Adnkronos) - Più di 200 eventi tra gare sportive, esibizioni e convegni con un unico protagonista: il cavallo, presente da domani a domenica a Verona fiere, con 2.400 esemplari di 60 razze da tutto il mondo . Dodici i padiglioni, con tutte le aree esterne occupate per una superficie to

Fieracavalli : da domani a Verona 2.400 cavalli di 60 razze da tutto il mondo (2) : (Adnkronos) - Centrale, come da tradizione, si conferma l’anima sportiva di Fiera cavalli , il cui appuntamento più atteso è l’unica tappa italiana della Coppa del mondo di salto ostacoli, la Longines FEI Jumping World CupTM. Complessivamente i campi di gara sono 11 per un totale di 16.700 metri quadr

Fieracavalli : da domani a Verona 2.400 cavalli di 60 razze da tutto il mondo (3) : (Adnkronos) – Grande attesa, infine, per il Gala d’Oro, lo show d’arte equestre che dal 1987 porta sul palcoscenico di Fieracavalli a Verona i migliori artisti internazionali. Lo spettacolo è in programma da domani a sabato nel padiglione 8.I numeri del settore equestre in Italia. Sono 510mila gli equidi del registro anagrafico italiano e non sono soltanto cavalli. Nel totale rientrano anche i ‘cugini” asini ...