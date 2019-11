Facebook sta testando una grafica bizzarra per la sua app per Android

Facebook rinnova completamente il suo logo strizzando l’occhio a WhatsApp e Instagram : Presentato il nuovo logo di Facebook che la società utilizzerà nelle prossime settimane per rappresentare quella che è divenuta una holding L'articolo Facebook rinnova completamente il suo logo strizzando l’occhio a WhatsApp e Instagram proviene da TuttoAndroid.

Facebook e Instagram dicono basta da oggi : al bando le emoji con significato sessuale : Facebook ha deciso di assumere una posizione formale contro le sollecitazioni sessuali online e per affrontare il problema ha aggiornato gli standard della sua comunità

Ognissanti 2019 - Festa di Tutti i Santi : IMMAGINI - VIDEO - FRASI e VIGNETTE per gli auguri su Facebook e WhatsApp : Il giorno di Tutti i Santi, noto popolarmente anche come OgnisSanti, è una Festa cristiana che celebra insieme la gloria e l’onore di Tutti i Santi, comprendendo anche quelli non canonizzati. La Festa di OgnisSanti si celebrava fin dal quarto secolo, in coincidenza con il capodanno celtico. Papa Bonifacio IV la spostò al 13 maggio quando nel 610 dedicò il Pantheon e Maria e a Tutti i martiri. Papa Gregorio IV nell’835 la riportò ...

Facebook oscura la testata di CasaPound : Il social network prosegue così la sua battaglia contro pagine vicine a CasaPound, proprio come "Primato Nazionale", il...

Questa funzione di Facebook Messenger farà contenti i fanatici della privacy : Facebook Messenger sta testando la funzione di crittografia end to end per chiamate video e audio nelle chat segrete

INSTAGRAM DOWN - Facebook E WHATSAPP NON FUNZIONANO/ La "galassia" di Zuckerberg è ko : INSTAGRAM DOWN, oggi FACEBOOK e WHATSAPP non FUNZIONANO. La "galassia" di Zuckerberg è ko: cosa è successo? Le ultime notizie.

WhatsApp - Instagram e Facebook non funzionano : down e problemi in tutta Europa : L'impero di Mark Zuckerberg crolla ancora una volta a distanza di qualche mese: Facebook, Instagram e WhatsApp hanno iniziato a non funzionare più verso le 16 di oggi 30 ottobre e i problemi sembrano persistere.

Instagram - Facebook e WhatsApp non funzionano agli utenti in Europa e negli Stati Uniti : Lavinia Greci Da qualche ora i tre social network, tutti appartenenti al colosso di Zuckerberg, presentano problemi di caricamento e condivisione. Il malfunzionamento segnalato su Twitter e confermato da Down Detector Storie che non si caricano, post che non si leggono e problemi con il servizio di messaggistica istantanea che, quotidianamente, milioni di utenti in tutto il mondo utilizzano per comunicare tra loro. In queste ore, ...

Instagram - Facebook e WhatsApp non funzionano per alcuni utenti in Europa e negli Stati Uniti : Instagram, Facebook e WhatsApp, due dei più popolari social network e il servizio di messaggistica più usato al mondo, non stanno funzionando a molti utenti in Europa e negli Stati Uniti. Su Twitter stanno arrivando diverse segnalazioni (soprattutto sotto l’hashtag

Le emoji proibite da Instagram e Facebook : Facebook e Instagram hanno bloccato l'utilizzo di tre emoji ritenute sessualmente troppo esplicite. D'ora in poi, se scriverai un post inserendo la melanzana, la pesca o le gocce di acqua rischierai di veder sospeso il tuo account. Come riportato dal Daily Mail, secondo il nuovo regolamento introdotto dai social network, l'utilizzo di una di queste emoticon che "implicitamente o indirettamente" richiami un'immagine ...

Il buonsenso del capo della polizia contro la canea sovranista e il lancio di Facebook News : Il personaggio del giorno, ovviamente parlatene a cena, è il capo della polizia Franco Gabrielli. Non solo i suoi uomini hanno rapidamente risolto il tragico caso del ragazzo ucciso a Roma durante quello che era sembrato un tentativo di rapina ma lui ha avuto la capacità, si direbbe istituzionale, d

Facebook - il botta e risposta Ocasio Cortez-Zuckerberg non è di così semplice lettura : “Quindi voi lascerete online le bugie o le tirerete giù? Credo [ndr come risposta] basti un semplice si o no.”È una delle domande più pungenti che ieri, Alexandria Ocasio Cortez, astro nascente del Partito democratico americano ha indirizzato a Mark Zuckerberg, patron di Facebook mettendolo in serio imbarazzo. Oggi i giornali di mezzo mondo – Italia inclusa – raccontano della giovane deputata che ha “asfaltato” uno degli uomini più ...

Facebook News tab - in Usa si testa la nuova sezione : il debutto nel 2020 : Facebook News tab sbarcherà negli Usa a fine ottobre. Il social network di Zuckerberg attiverà infatti il test per la propria sezione dedicata alle notizie, selezionate con l'aiuto di giornalisti qualificati. La novità è inserita nel contesto generale di lotta alle fake News e dovrebbe diventare realtà nel 2020. A occuparsi del nuovo progetto è Campbell Brown, capo delle News partnerships di Facebook, che ha dichiarato: 'Vogliamo essere sicuri ...

Se un politico posta una fake news - ora Facebook ti avverte : immagine: Pixabay Facebook ha rilasciato una serie di strumenti per migliorare la propria lotta alla diffusione della disinformazione sulla piattaforma. Recentemente il social network di Menlo Park aveva deciso di esonerare i politici dal fact-checking dei loro post lasciando così il compito agli utenti di verificare la veridicità delle notizie pubblicate. Con le modifiche appena annunciate, Facebook ha deciso non punire i politici che ...