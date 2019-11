Fabiola Gianotti riconfermata alla guida del Cern di Ginevra

Fisica : Fabiola Gianotti confermata alla guida del CERN : “Il Consiglio nomina Fabiola Gianotti per un secondo mandato come direttore generale del CERN“: lo ha annunciato via Twitter il CERN di Ginevra, organizzazione europea per la ricerca nucleare. L'articolo Fisica: Fabiola Gianotti confermata alla guida del CERN sembra essere il primo su Meteo Web.