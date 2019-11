Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Immunità penale, altoforno 2, tonnellate di acciaio, articolo 47, prescrizioni. Nel pieno dell’ultimadell’di Taranto, mentre il governo cerca una soluzione per far andare avanti l’affitto degli impianti con, ecco cinquee risposte perdi cosa discute la politica e in quale situazioni si trovano gli operai della più grande acciaieria d’Europa. Quanti sono in questo momento gli occupati?ha assunto nei 12 siti italiani un totale di 10.777 dipendenti. Di questi, al momento, 1.260 sono in cassa integrazione ordinaria, voluta dall’azienda a luglio per 13 settimane e poi prorogata per altri 3 mesi. Nell’accordo firmato con i sindacati il 6 settembre, l’azienda si era anche impegnata a garantire la contrattualizzazione entro il settembre 2025 degli esuberi rimasti nel 2023 cioè al termine del ...

fattoquotidiano : Ex Ilva, le 5 domande chiave per capire la crisi: le promesse di ArcelorMittal nel 2018, lo scudo penale, il mercat… - zazoomblog : Ilva vertice di tre ore a Palazzo Chigi Arcelor Mittal avvia il ritiro dall’Italia La clausolaIl duello: domande… - Italia_Notizie : Ilva, vertice di tre ore a Palazzo Chigi Arcelor Mittal avvia il ritiro dall’Italia La clausola|Il duello: domand… -