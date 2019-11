Ex Ilva | Conte | ‘polo industriale strategico | piano ambientale va perseguito’

ArcelorMittal conferma addio all’ex Ilva - Conte : “Inaccettabili 5mila esuberi - scudo non è la causa” : Durante la conferenza stampa di questa sera il presidente del Consiglio Conte ha dato conto dell'incontro con i vertici di ArcelorMittal: "L'azienda ci chiede 5.000 esuberi e per noi è un dramma sociale inaccettabile. Vogliamo mantenere aperto il tavolo". Domani il governo convocherà i sindacati.Continua a leggere

Ex Ilva : Conte - ‘governo disponibile a tenere aperto tavolo negoziale’ : Roma, 6 noc. (Adnkronos) – “Il governo è disponibile a lavorare e a tenere aperto un tavolo negoziale”. Così il premier Giuseppe Conte al termine del Cdm in merito alla vicenda ex Ilva.L'articolo Ex Ilva: Conte, ‘governo disponibile a tenere aperto tavolo negoziale’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Ex Ilva - Conte : «Con ArcelorMittal aperti alla trattativa 24 ore su 24»? Vertice di tre ore - bufera nel governo : trattativa in salita, ma aperta tra governo e ArcelorMittal sull'ex Ilva. Sul dossier «è scattato un allarme rosso, nessuna responsabilità sulla decisione...

Ex Ilva - Conte : problema è industriale : 22.46 "Riteniamo quel polo industriale di interesse strategico per il Paese. Per il governo rilanciare l'Ilva e Taranto è una priorità". Così il premier Conte al termine del CdM. "Il governo-spiega- ha manifestato la disponibilità a reintrodurre lo scudo penale, ma è emerso che non è questa la causa del recesso. L'Azienda franco-indiana ritiene che gli attuali livelli di produzione non riescano a compensare le perdite. ArcerolMittal ha ...

Ilva - per Conte la trattativa si fa difficile : ora ArcelorMittal chiede "5mila esuberi" : Per Giuseppe Conte l'incontro con i vertici di ArcelorMittal sulle sorti dell'ex Ilva si fa sempre più difficile. Il colosso dell'acciaieria ha chiesto, per bloccare il recesso del contratto di affitto, "l'esubero di 5mila lavoratori". La discussione arriva in Consiglio dei ministri e viene definita

Ilva - con Mittal trattativa in salita. Per Conte nodo decreto - primi scioperi : trattativa tutta in salita tra governo e ArcelorMittal sull'ex Ilva. Un vertice di tre ore a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e Lakshmi Mittal, patron della multinazionale, e suo...

Ecco come Pd e M5s hanno trasformato il futuro di Ilva in un referendum su Conte : Roma. Non sapendo bene come affrontare la grana, ha pensato bene di non affrontarla per niente. O, quantomeno, di non mettere la sua faccia su questo fallimento annunciato. Ed è per questo che, finché ha potuto, Giuseppe Conte ha evitato di parlare dell’Ilva. “Rispetto delle rispettive prerogative”,

Ex Ilva - vertice di tre ore da Conte. Arcelor Mittal avvia il ritiro dall’Italia : Terminato il vertice a Palazzo Chigi tra il presidente e ceo e il cfo di Arcelor Mittal e i l governo italiano. L’azienda ha annunciato la retrocessione di impianti e dipendenti

Ex Ilva - Mattarella prende posizione e aspetta notizie positive da Conte : Clima incerto e di attesa al Quirinale per la risoluzione positiva della crisi dell'Ex Ilva. Grande attesa viene riposta dal Colle nel ruolo del premier Giuseppe Conte. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, ci si aspetta che la questione venga risolta al più presto in modo favorevole, in modo da evitare possibili crisi che potrebbero minacciare la stabilità dell'esecutivo, oltre alla perdita di migliaia di posti di lavoro. Tutto è ...

Ilva - Lina Palmerini a Coffee Break : "Questo non è l'unico problema - la bomba sul Conte bis sarà Alitalia" : Arcelor Mittal, il colosso industriale dell'acciaieria, si è tirata indietro e ora la questione ex Ilva torna sul tavolo del governo. Per Lina Palmerini non si tratta dell'unica patata bollente che Pd e Cinque Stelle dovranno affrontare. Secondo la firma del Sole 24 Ore, infatti, "il Conte bis dovrà

Renzi : “Io come Jessica Rabbit - non sono cattivo ma mi dipingono così”. E su ex Ilva : “Conte abbia il sostegno di tutti - da Salvini a Zingaretti” : “Se vince il centrodestra in Emilia Romagna, io faccio cadere il governo Conte Due? Ma de che? Io sono come Jessica Rabbit. Non sono cattivo, è che mi dipingono così“. sono le parole del senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di “Non stop news”, su Rtl 102.5. E sottolinea: “Parliamoci chiaro: ma a chi interessa cosa accadrà il giorno dopo le elezioni in Calabria, Emilia Romagna e in Toscana? Vorrei fare un ...

Ilva - in corso vertice a palazzo Chigi. Conte : impegni si rispettano. I sindacati si dividono sullo sciopero : È cominciato intorno alle ore 12 a palazzo Chigi l'incontro tra il governo e i vertici dell'ArcelorMittal sulla vertenza dell'ex Ilva. Per l'Esecutivo sono presenti il...

Ilva - in corso vertice a palazzo Chigi. La Fim-Cisl proclama lo sciopero. Conte ottimista : impegni si rispettano : È cominciato intorno alle ore 12 a palazzo Chigi l'incontro tra il governo e i vertici dell'ArcelorMittal sulla vertenza dell'ex Ilva. Per l'Esecutivo sono presenti il...

Ex Ilva - Conte : «Faremo di tutto per rispetto impegni» : «Sono fiducioso: la linea del governo è che gli accordi contrattuali vanno rispettati e in questo caso riteniamo non ci siano giustificazioni per sottrarsi. Ci confronteremo e il governo...