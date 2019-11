Ex Ilva | Conte | ‘polo industriale strategico | piano ambientale va perseguito’

**Ex Ilva : Conte - ‘nessuno ha costretto Mittal - chiediamo rispetto piani’** : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Nessuno ha costretto ArcelorMittal, nessuno ha costretto il gruppo a partecipare ad una gara con regole chiare e trasparenti. chiediamo il rispetto del piano industriale e ambientale”. Ad affermarlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte al termine del Cdm in merito alla vicenda ex Ilva. L'articolo **Ex Ilva: Conte, ‘nessuno ha costretto Mittal, chiediamo rispetto piani’** sembra ...

Roma, 6 noc. (Adnkronos) – "Il governo è disponibile a lavorare e a tenere aperto un tavolo negoziale". Così il premier Giuseppe Conte al termine del Cdm in merito alla vicenda ex Ilva.

Ilva - ultimatum di Conte a Arcelor Mittal : 48 ore per trovare una soluzione : «Qui è l’intero Paese che deve reggere l’urto di questa sfida», precisa Conte chiamando in causa anche l’opposizione

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – "In questo momento non c'è nessuna soluzione, nessuna richiesta nostra è stata accettata" da ArcelorMittal. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm in merito alla vicenda ex Ilva.

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – Come primo punto nel corso dell'incontro con ArcelorMittal "ho proposto alla controparte il tema dello scudo penale. L'ho offerto ma è stato rifiutato. Sono tornato anche ad insistere su questo punto". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Cdm in merito alla vicenda ex Ilva.

Ex Ilva - Conte : «Con Mittal aperti a trattativa - inaccettabili 5mila esuberi»? Vertice di tre ore - bufera nel governo : trattativa in salita, ma aperta tra governo e ArcelorMittal sull'ex Ilva. Sul dossier «è scattato un allarme rosso, nessuna responsabilità sulla decisione...

ArcelorMittal conferma addio all’ex Ilva - Conte : “Inaccettabili 5mila esuberi - scudo non è la causa” : Durante la conferenza stampa di questa sera il presidente del Consiglio Conte ha dato conto dell'incontro con i vertici di ArcelorMittal: "L'azienda ci chiede 5.000 esuberi e per noi è un dramma sociale inaccettabile. Vogliamo mantenere aperto il tavolo". Domani il governo convocherà i sindacati.Continua a leggere

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – "Il Governo ribadisce la strategicità del polo industriale" dell'ex Ilva "la volontà di perseguimento del piano ambientale che richiede investimenti produttivi e ricambio industriale". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte al termine del Cdm. "Vogliamo preservare quello che era il progetto industriale – sottolinea- che ci è stato presentato non a seguito ...

Ex Ilva - Conte : «Con ArcelorMittal aperti alla trattativa 24 ore su 24»? Vertice di tre ore - bufera nel governo : trattativa in salita, ma aperta tra governo e ArcelorMittal sull'ex Ilva. Sul dossier «è scattato un allarme rosso, nessuna responsabilità sulla decisione...

Ex Ilva - Conte : problema è industriale : 22.46 "Riteniamo quel polo industriale di interesse strategico per il Paese. Per il governo rilanciare l'Ilva e Taranto è una priorità". Così il premier Conte al termine del CdM. "Il governo-spiega- ha manifestato la disponibilità a reintrodurre lo scudo penale, ma è emerso che non è questa la causa del recesso. L'Azienda franco-indiana ritiene che gli attuali livelli di produzione non riescano a compensare le perdite. ArcerolMittal ha ...

Ilva - per Conte la trattativa si fa difficile : ora ArcelorMittal chiede "5mila esuberi" : Per Giuseppe Conte l'incontro con i vertici di ArcelorMittal sulle sorti dell'ex Ilva si fa sempre più difficile. Il colosso dell'acciaieria ha chiesto, per bloccare il recesso del contratto di affitto, "l'esubero di 5mila lavoratori". La discussione arriva in Consiglio dei ministri e viene definita

Ilva - con Mittal trattativa in salita. Per Conte nodo decreto - primi scioperi : trattativa tutta in salita tra governo e ArcelorMittal sull'ex Ilva. Un vertice di tre ore a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e Lakshmi Mittal, patron della multinazionale, e suo...