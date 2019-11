Europa League | la Lazio ospita il Celtic | match live su Sky

Borussia Monchengladbach-Roma Europa League - il 7 novembre la diretta tv in chiaro su TV8 : La Roma dopo la vittoria nel big match di sabato contro il Napoli si trova in un momento magico. I giallorossi nonostante l'infermeria in overbooking sono infatti riusciti a raccogliere 9 punti nelle ultime tre gare di campionato. Un bottino pieno arrivato proprio dopo la gara di andata in Europa League contro i tedeschi del Borussia Monchengladbach, pareggiata in extremis dal discusso rigore di Stindl. Questo giovedì 7 novembre le due squadre ...

Salisburgo - la provocazione di Ulmer : “Mi auguro che il Napoli possa essere protagonista in Europa League “ : Andreas Ulmer ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della gara contro il Napoli Il terzino sinistro del Salisburgo Andreas Ulmer ha rilasciato alcune dichiarazioni all’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno in vista della gara contro il Napoli: Contro il Napoli avete perso in casa dopo 70 partite complessive e 19 in Europa. Che cosa è successo? “Penso che abbiamo giocato abbastanza bene, il Napoli non ha avuto ...

Europa League : come vedere le partite : In questo articolo vi parleremo di come vedere le partite della Europa League (e anche altre competizioni Europee) sul vostro dispositivo preferito (che sia esso un computer, un tablet o un PC), rivelandovi sia i leggi di più...

Lazio-Celtic - Europa League : partita trasmessa in tv su Sky giovedì 7 novembre alle 18 : 55 : La Lazio, dopo aver battuto il Milan nel campionato di Serie A, tornerà in campo per la 4ª giornata della fase a gironi di Europa League. La squadra di Simone Inzaghi affronterà il Celtic, contro cui ha perso 2-1 nel match di andata. I biancocelesti, dopo essere passati in vantaggio con Manuel Lazzari, sono stati rimontati dagli scozzesi con Ryan Christie e Christopher Jullien. La classifica nel Gruppo E vede la squadra di Neil Lennon al comando ...

Lazio-Celtic Europa League : programma - orario e tv. Le probabili formazioni : Dopo le emozioni della Serie A, per il mondo del calcio è già tempo di rituffarsi sulle coppe continentali, e più in particolare con l’Europa League 2019/2020, che vedrà la Lazio impegnata contro gli scozzesi del Celtic, per una sfida che promette grande spettacolo. Il match si svolgerà questo giovedì, 7 novembre, alle ore 18.55, presso lo Stadio Olimpico di Roma, e sarà valido per la quarta giornata del gruppo E. Purtroppo per la partita ...

Borussia Moenchengladbach-Roma Europa League : programma - orario e tv. Le probabili formazioni : Torna in campo l’Europa League 2019/2020 e la Roma affila le armi in vista della seconda parte del suo cammino nel Gruppo J. I giallorossi, infatti, saranno di scena giovedì 7 novembre alle ore 21.00 sul difficile campo del Borussia Mönchengladbach, attuale capolista in BundesLiga. Allo Stadion im Borussia-Park con i suoi 54.014 posti, sarà un vero inferno sportivamente parlando, dato che i bianco-nero-verdi di mister Marco Rose andranno ...

Il Cagliari vola - il Casteddu vede l’Europa 30 anni dopo l’ultima volta : il grande sogno è la Champions League : Ma quasi quasi, un pensierino si potrebbe anche fare. In un campionato in cui per la corsa all’Europa nessuno ha ancora ingranato la marcia giusta, chissà che il Cagliari non possa diventare una seria concorrente. I tifosi rossoblu sono tornati a sognare, la squadra costruita quest’anno può davvero regalarsi soddisfazioni. E infatti la Champions League è lì, a soli due punti. La vittoria in casa del Napoli, il pareggio ...

Lazio sconfitta al fotofinish in Europa League dal Celtic : La Lazio perde al fotofinish contro il Celtic per 2-1 nella complicata trasferta di Glasgow. I biancocelesti erano passati in vantaggio con Lazzari

Europa League 2019-2020 - risultati e classifiche giovedì 24 ottobre : Arsenal vittorioso nel finale - Young Boys a sorpresa sul Feyenoord : Di nuovo in campo l’Europa League, con il terzo turno e le sue 24 sfide per metà continente, oltre alle 48 squadre che sono scese in campo in questo giovedì. Andiamo a vedere cos’è successo nei vari gruppi in scena. Nel girone A, il Siviglia supera tranquillamente il Dudelange per 3-0, mentre è 2-2 tra Qarabag e Apoel Nicosia. Nel gruppo B la Dinamo Kiev rimane inchiodata sull’1-1 con il Copenaghen, ed il Malmö si libera del ...

