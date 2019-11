Esplosione ad Alessandria | “discrete” le condizioni di salute dei 2 vigili del fuoco

Alessandria - chi sono i vigili del fuoco morti nell'Esplosione : Nino Candido - Matteo Gastaldo - Marco Triches. Conte : «Eroi» : Tre vigili del fuoco morti a Quargnento, in provincia di Alessandria. I tre pompieri, tutti appartenti al comando di Alessandria, erano intervenuti nella notte in seguito all'esplosione di...

Alessandria - Esplosione in una cascina : morti tre vigili del fuoco. Il pm : atto doloso - trovato un timer : La tragedia causata da una fuga di gas, ferito anche un carabiniere oltre ai pompieri. Ancora una bombola inesplosa: intervento gli artificieri

Esplosione Alessandria - il carabiniere : "Stiamo morendo". AUDIO : "Fate in fretta perché qui è crollato tutto, stiamo morendo". Sono le parole drammatiche con cui il carabiniere Roberto Borlengo, gravemente ferito, ha chiesto aiuto alla propria centrale operativa il 5 novembre, dopo l'Esplosione di una cascina a Quargnento, provincia di Alessandria. Nella deflagrazione sono morti tre vigili del fuoco: Matteo Gastaldo, 46 anni, Marco Triches 38 anni e Antonio Candido, 32 anni (CHI ...

Alessandria - Luca Cari (Vigili del fuoco) : “No volontà di colpire nostra squadra. Causa seconda Esplosione è sotto le macerie” : “Pensiamo che non ci sia stata la volontarietà di colpire la squadra dei Vigili del fuoco, ma sembra che ci sia stato un differimento nei tempi delle due esplosioni”. A dirlo è il portavoce nazionale dei Vigili del Fuoco Luca Cari che oggi si è recato sul luogo dell’esplosione che è costata la vita a tre persone a Quargnento in provincia di Alessandria: “Quello che ha prodotto la seconda esplosione è in via di accertamento perché le cause ...

Esplosione Alessandria - morti 3 vigili del fuoco. «Ipotesi dissidi familiari - non è terrorismo» : Tragedia in provincia di Alessandria, dove tre vigili del fuoco sono morti e altre tre persone, tra cui un vigile e un carabiniere, sono rimaste ferite nell'Esplosione di una cascina. È...

Alessandria - chi sono i vigili del fuoco morti nell’Esplosione : Nino Candido - Matteo Gastaldo - Marco Triches. Conte : «Eroi» : Tre vigili del fuoco morti a Quargnento, in provincia di Alessandria. I tre pompieri, tutti appartenti al comando di Alessandria, erano intervenuti nella notte in seguito all’esplosione di una cascina disabitata e sono rimasti uccisi dal crollo dell’edifico. I Carabinieri al momento seguono la pista dolosa, in quanto sarebbero stati ritrovati degli inneschi sulla scena del dramma. Una vera e propria tragedia ha scosso il corpo dei ...

Esplosione Alessandria - i vicini : "Sentivamo i superstiti chiamare i vigili intrappolati" : "A un certo punto sento uno scoppio esagerato. L'onda d'urto mi ha lasciato senza fiato. Sentivo i superstiti chiamare i loro compagni per nome. Poi sono entrato e ho visto la scena". È il drammatico racconto, tra le lacrime, di uno dei testimoni dell'Esplosione di un edificio a Quargnento, in provincia di Alessandria, che ha causato la morte di tre pompieri di 47, 38 e 32 anni e il ferimento di altri due vigili del fuoco e un carabiniere. "Ho ...

Esplosione Alessandria - la cascina distrutta vista dall'alto. VIDEO : Tre vigili del fuoco hanno perso la vita nella notte tra lunedì e martedì 5 novembre nell’Esplosione che si è verificata all’interno di una cascina a Quargnento, piccolo comune a una manciata di chilometri da Alessandria (FOTO). Le immagini girate dall’alto con l’elicottero mostrano quel che resta dopo la deflagrazione che, secondo gli inquirenti, avrebbe origine dolosa. Le vittime si chiamavano Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonio Candido, ...

L'Esplosione della cascina di Alessandria innescata con un timer : L'esplosione in una cascina disabitata nell'Alessandrino in cui sono morti tre vigili del fuoco e altri due sono rimasti feriti insieme a un carabiniere è stata un attentato. "Temiamo sia un fatto doloso". La conferma arriva dal procuratore capo di Alessandria, Enrico Cieri, giunto a Quargneto, in provincia di Alessandria. "Quanto acquisito finora", ha aggiunto Cieri, "ci fa pensare a un'esplosione voluta e delibertamente ...

Matteo - Marco e Antonio. Chi erano i vigili del fuoco vittime dell'Esplosione ad Alessandria : Matteo Gastaldo, 46 anni, Marco Triches di 38 e Antonio Candido di 32, sono i tre vigili del fuoco morti nell’esplosione della cascina di Quargnento, in provincia di Alessandria. “Temiamo sia un fatto doloso”, ha dichiarato il procuratore capo, Enrico Cieri dopo essere arrivato nel luogo cui sono rimasti uccisi i tre vigili del fuoco.Matteo Gastaldo è stata l’ultima delle vittime estratta ...