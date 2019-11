Epic Games rimane ferma sulla sua decisione | Jarvis verrà bannato permanentemente da

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 6 novembre 2019) A niente è servito l'appello di Ninja ad, riguardo il ridimensionamento della pena diKaye, membro del FaZe Clanda Fortnite per aver utilizzato un aimbot con il suo account secondario.Il giocatore in seguito al suo ban, aveva pubblicato un video di scuse per aver fatto una cosa così sciocca.ha visionato il video, ma è rimastasua. Attraverso una dichiarazione, la società ha afto di utilizzare la politica di tolleranza zero verso chi utilizza cheat. "Quando i giocatori utilizzano aimbot o cheat di ogni genere per ottenere un ingiusto vantaggio, rovinano le partite alle persone che giocano in modo equo" ha dichiarato il portavoce della società.aveva precedentemente dichiarato di utilizzare cheat solo per mostrarli al suo pubblico, senza voler ottenere un vantaggio competitivo durante le partite dei ...

Eurogamer_it : Epic Games non fa nessun passo indietro per il ban permanente di Jarvis all'interno di #Fortnite. - PCGamingit : Un bug dell'Epic Games Store permette di giocare a titoli senza averli acquistati - - Brutosaaur : RT @Multiplayerit: Fortnite, Epic Games risponde a Jarvis sul ban a vita: 'Non tolleriamo chi usa cheat' -