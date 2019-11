Energie rinnovabili | spinta al fotovoltaico per 14 milioni di tetti

Energie rinnovabili - biogas : ENEA presenta innovativo impianto compatto ad alto rendimento : ENEA ha realizzato presso il Centro Ricerche Casaccia un nuovo impianto sperimentale per produrre biogas in grado di aumentarne resa e contenuto in metano oltre il 70%, riducendo volumi, tempi e costi di produzione rispetto agli impianti “tradizionali”. Parimenti al gas naturale, il biometano può essere usato nei trasporti e per produrre sia calore che energia elettrica. Nel prossimo futuro, l’impianto verrà ampliato e dotato di altri ...

Energie rinnovabili : accordo tra Eni e Mainstream : Le fonti rinnovabili saranno le basi energetiche della società del futuro, non solo per l'accordo sul clima di Parigi. Eni e Mainstream Renewable Power ("Mainstream"), società per l'energia eolica e solare, si stanno impegnando su questo fronte.Le due aziende hanno sottoscritto un accordo di cooperazione per sviluppare progetti del genere su larga scala, rivolgendosi a mercati strategici e con alto potenziale di crescita. Anche se il focus ...

Google investe miliardi di dollari in Energie rinnovabili : L’ambiente e la sostenibilità sono fra le priorità di Google, che lo dimostra avviando nuovi e ambiziosi progetti che richiedono investimenti di miliardi di dollari per lo sviluppo di energie rinnovabili. Il colosso di Mountain Vew ha stipulato 18 accordi per 1.600 megawatt (MW) di energia rinnovabile che coinvolgono siti in Stati Uniti, Cile ed Europa. L’energia acquistata da Google proviene da fonti eoliche e solari e si ripartisce ...