Election Day in USA | brutte notizie per Trump | i Democratici conquistano la Virginia dopo

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Per la prima volta da 26 anni a questa parte ihanno conquistato il controllo sia della Camera che del Senato in. All'Day per il rinnovo del parlamento dello statolo spoglio di tutti i 140 seggi, ine hanno ottenuti 21 al Senato, contro i 18 dei repubblicani, e 53 alla Camera, contro i 42 degli sfidanti.

giusmo1 : Election day, eletta in #Virginia la ciclista licenziata per aver alzato il dito medio contro #Trump - repubblica : Election day, eletta in Florida la ciclista licenziata per aver alzato il dito medio contro Trump. E la rete esulta… - SkyTG24 : Usa, Election day 2019: Trump perde in due Stati su tre -