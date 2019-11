È stata archiviata l’indagine sulle irregolarità negli appalti per la costruzione di

"Nessun reato di stalking e violenza da Bellomo". L'inchiesta di Milano è stata archiviata : La “proposta” che l’ormai ex consigliere di Stato Francesco Bellomo faceva ad alcune sue studentesse “di diventare ‘Borsiste’ nasceva dall”immaginè esteriore delle ragazze e non dall’essersi distinte per conoscenze giuridiche”. Una richiesta certamente poco consona “ad un corso per la preparazione dell’esame di magistratura”, ma anche una circostanza che, assieme ad ...