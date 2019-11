E se Il Professore de La Casa di Carta non fosse stato Alvaro Morte? Parla l’attore che

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Ci sono treni che passano raramente nella vita, ma può anche accadere che due di essi passino nello stesso momento, a distanza ravvicinata, e si debba scegliere al volo quale prendere: è quello che è successo all'attore Javier Gutiérrez, che avrebbe potuto impersonare Ilde Ladi, ma ha rinunciato al ruolo perché già impegnato in un altro film in cui credeva moltissimo. Oggi sembra impossibile immaginare Ilde Ladisenza lo sguardo di, eppure inizialmente il ruolo eraproposto a Javier Gutiérrez, uno degli attori spagnoli più stimati e ricercati della scena nazionale. Vincitore di due Premi Goya come miglior attore protagonista per La isla mínima e Il movente, apparso anche sul piccolo schermo in Vergüenza, oggi è considerato in Spagna uno degli interpreti più talentuosi della sua generazione. Nel 2016 si è ...

