Dolore al petto | difficoltà a respirare | nausea | sintomi da non sottovalutare che

Dolore al petto - sintomo di tante patologie : i campanelli d’allarme di altre malattie - info su cause e rimedi : Il Dolore al petto viene percepito come un senso di malessere a livello del petto. Le cause possono essere svariate: dai disturbi gastro-intestinali (es. reflusso gastroesofageo, pancreatite, ulcera gastroduodenale, patologie del tratto biliare), alle sindromi coronariche acute (infarto del miocardio, dissecazione aortica, angina), fino a vari tumori toracici. In base alla causa, il Dolore può essere acuto, simile ad una coltellata, oppure ...

Ornella Vanoni : "Chiedo scusa alla signora Segre per questo paese senza rispetto per il Dolore" : “Chiedo scusa alla signora Segre. Per questo paese senza rispetto per il dolore”. A scriverlo su Twitter è Ornella Vanoni, riferendosi alla votazione in Senato per l’istituzione di una Commissione antirazzismo e antisemitismo, proposta dalla senatrice a vita Liliana Segre, che ha visto parlamentari del centrodestra astenersi.“Se andiamo avanti così finirà che odieremo anche il portinaio srilankese. ...

Tragedia in Versilia - Dolore al petto durante la partita di calcetto : morto 29enne : Un 29enne di Lido di Camaiore è morto al pronto soccorso dell'ospedale Versilia dopo essersi sentito male durante una partita di calcetto. Il giovane era appena entrato in campo quando ha avvertito un dolore al petto. Inutili i tentativi di rianimarlo effettuati dai sanitari: è deceduto nel giro di un'ora.Continua a leggere