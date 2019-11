Fonte : today

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Abbiamo raccolto per te(più o meno famose) che potrannonel tuo percorso lavorativo

Today_it : Dieci citazioni che possono ispirarti per fare carriera - Libri_IT : Il diamante prezioso, racchiuso con dieci sbarre di ferro in uno scrigno, è il coraggio in un cuor leale. Il mio on… - carlinox65 : @catirafaella Nove citazioni di Orwell, su dieci sono completamente a cazzo. Salvini non poteva mancare. -