Di Marzio | “Ancelotti ha dato dei nomi e sono arrivati altri Vedi James Rodriguez come è

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 7 novembre 2019) Di: tutti si aspettavano un Ancelotti combattente nel secondo anno, che sapesse farsi comprare dei giocatori che alzassero l’asticella della qualità della squadra Gianni Diin diretta a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sul momento in casa Napoli, di Ancelotti e su altro. Queste le sue parole: Su Ancelotti “Sbaglia due volte il tecnico. Non si è fatto comprare i giocatori. Hadeiè andata. Tutti si aspettavano un Ancelotti combattente nel secondo anno, che sapesse farsi comprare dei giocatori che alzassero l’asticella della qualità della squadra. Poi ha affermato che si fidava della squadra e ora ne sta pagando le conseguenze. Il Napoli se vuole vincere il suo scudetto deve almeno qualificarsi per la Champions”. Sul caos ritiro “Ammutinamento? Solo ora tirano fuori ...

