Detenuto egiziano attacca agente e lo ferisce Il Sappe | Espulsione detenuti

Detenuto egiziano evade approfittando del permesso di lavoro : Fabrizio Tenerelli Il giovane egiziano aveva ricevuto l'autorizzazione ad uscire dal carcere, dalle 8.30 alle 19, per lavorare al campo di rugby di Imperia. Ieri sera, tuttavia, non ha fatto rientro e così sono scattate le ricerche da parte delle forze dell'ordine Era Detenuto in carcere a Imperia, ma grazie a un programma rieducativo di riabilitazione, aveva ottenuto il permesso di uscire dalle 8.30 alle 19, per lavorare nel locale ...