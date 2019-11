Danilo Coppola | sequestrata la villa in Costa Smeralda | vale 15 milioni

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Luca Sablone Le indagini hanno fatto emergere "rilevanti anomalie" in alcune operazioni realizzate dalla Faber Immobiliare, società fondata dall'imprenditore Altre brutte notizie per: i finanzieri del Comando provinciale di Roma gli hanno sequestrato unadi pregio - denominata 'Rene' - dal valore di circa 15di euro, ad Arzachena (Sassari). Inoltre, anche verso altre sei persone, è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per fatti di bancarotta. Lo scorso anno i giudici del tribunale di Milano lo condannarono a 7 anni di carcere per bancarotta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte in relazione ad alcuni fallimenti tra cui il crac di Porta Vittoria spa. Già condannato in primo grado a 9 anni dai giudici romani per un’altra bancarotta, l'imprenditore venne arrestato nel maggio 2016 nell’ambito ...

