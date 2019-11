Fonte : wired

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Madrid – La cineseha, sempre più, Samsung nel mirino. Non solo glicoreani sono stati il costante termine di paragone durante la presentazione a Madrid del Redmi Note 8 e Mi Note 10, ma a stupire è stata anche una nuova linea diTv, in tre versioni disponibili: Mi TV 4S 55” (449 euro), 4S 43” (349 euro) e 4A 32” (179 euro), in arrivo in Italia nelle prossime settimane. “Anche con questo passo non tradiamo nostra filosofia: ascoltiamo i feedback delle persone e vogliamo portare la tecnologia ad un prezzo accessibile per gli utenti”, ha spiegato Davide Lunardelli, capo del marketing diItalia. L’Mi TV 4S 55” il centro della domotica e della casasecondo. Il 55” 4K Hdr è dotato di processore quad-core a 64 bit, 2+8 Gb di storage, interfaccia Bluetooth e wifi, tre porte Usb e tre Hdmi. I nuovi televisori sono pensati per essere il centro ...

MilanoCitExpo : Dagli smartphone alle smart tv, tutte le novità presentate da Xiaomi #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - oppotoday : Anche Oppo avrà uno smartphone pieghevole, ma diverso dagli altri - bitcityit : Lo shopping degli italiani? A portata di smartphone e omnicanale: Dalla musica alle scarpe, dagli articoli per lo s… -