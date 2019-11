Crescono i ricavi di Poste Italiane | la spinta arriva da assicurazioni e mobile

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 6 novembre 2019)e utili in crescita perche ha approvato la distribuzione di un acconto sul dividendo di 15,4 centesimi su un totale di 46,3. A fare da traino, la performance migliore delle attese registrata dal settore assicurativo ma anche dal segmento, con l’amministratore delegato Matteo Del Fante che assicura di essere “sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi del 2019 in tutti i segmenti di business”. Ma dopo i conti, in Borsa il titolo è stato bersagliato dalle prese di beneficiondo ad accusare perdite del 2,3% a 10,9 euro, dopo il balzo record segnato il giorno prima a 11,2 euro, per poi chiudere a -1,57%.Nei primi 9 mesi dell’anno, ihanno segnato una crescita dell′1,7% a 8,08 miliardi di euro. Il risultato netto è salito del 2,6% a 1,08 miliardi e l’utile operativo del 2,1% a 1,54 miliardi. I ...

