Cremonini | la confessione sulla nuova fidanzata

Fonte : dilei

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Cesaresi racconta e parla per la prima volta della. Lei è Martina Maggiore, misteriosissimo compagna del cantante che per oltre un anno è rimasta nell’ombra. La coppia ha vissuto lontano dai riflettori la relazione fino a qualche mese fa quando i fan avevano notato la vicinanza fra i due al matrimonio di Uccio, celebre collaboratore di Valentino Rossi. Martina era apparsa sorridente accanto a Francesca Sofia Novello e non erano sfuggiti i momenti romantici con. Quarant’anni a marzo, il cantautore ha vissuto mesi difficili dopo la morte del padre Giovanni. Riservato e sempre attento a proteggere la sua privacy, Cesare si è aperto per la prima volta in un’intervista a Vanity Fair parlando dellae del lutto subito. Il cantante non ha parlato esplicitamente di matrimonio o paternità, ma ha confermato che al centro della sua ...