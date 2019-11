Cori razzisti a Balotelli | la Curva Sud del Verona ironica | “ci scusiamo | ma non abbiamo

Cori razzisti contro Balotelli – Gravina risponde a Salvini : “ho la sensibilità di non oltrepassare i confini” : Gravina risponde a Salvini: le parole del presidente della Federcalcio dopo le dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini ha ‘bacchettato’ il numero 1 della Federcalcio, chiedendogli in qualche modo di lasciar prendere le decisioni riguardanti la Nazionale italiana di calcio al ct azzurro, dopo la speranza di Gravina di vedere Balotelli convocato per dare una risposta al razzismo. Non è tardata ad arrivare la risposta ...

Hellas Verona - aperte due inchieste per i Cori razzisti contro Balotelli. Centro-destra minaccia azioni legali contro calciatore e Lega : Due inchieste della magistratura, contro gli ignoti che hanno lanciato cori razzisti all’indirizzo di Mario Balotelli e contro l’ultras Luca Castellini, dirigente di Forza Nuova, per dichiarazioni radiofoniche improntate al razzismo. Unindagine della Procura Federale, l’interdizione fino al 2030 da parte della società scaligera nei confronti del tifoso che, così, non potrà più seguire l’Hellas Verona e perfino la minaccia ...

Cori razzisti a Balotelli - la Procura apre due fascicoli d’indagine per discriminazione razziale : La Procura di Verona ha aperto due fascicoli d’indagine per discriminazione razziale: il primo a carico di Luca Castellini, capo ultrà del Verona, il secondo contro ignoti per i Cori razzisti del Bentegodi La Procura della Repubblica di Verona ha deciso di aprire due fascicoli d’indagine per l’ipotesi di reato di violazione della legge Mancino in merito all’istigazione alla discriminazione razziale. Il primo a carico di Luca Castellini, ...

Cori razzisti - Balotelli : "Non ho accusato Verona ma pochi scemi" : ''Non è bello ma non ho accusato il Verona, non ho accusato la Curva del Verona. Ho accusato pochi scemi che lo hanno fatto e li ho sentiti. Ho accusato quei co****** e basta. Di sicuro non erano due o tre perché li ho sentiti dal campo'': è quanto dice Mario Balotelli in un estratto dell'intervista a Le Iene in onda questa sera, in cui l’attaccante del Brescia torna sugli insulti razzisti di domenica. ''Dico la verità: lo stadio del Verona e i ...

La procura di Verona ha aperto un’inchiesta per discriminazione razziale per i Cori razzisti contro Mario Balotelli : La procura di Verona ha aperto un’inchiesta per discriminazione razziale per i cori razzisti contro Mario Balotelli durante la partita di Serie A di calcio fra Hellas Verona e Brescia, giocata domenica 3 novembre. L’inchiesta per ora è a carico

Cori razzisti - Procura Verona indaga su Castellini : ipotesi di violazione legge Mancino : La Procura della Repubblica di Verona ha aperto due fascicoli d'indagine, per l'ipotesi di reato di violazione della legge Mancino sull'istigazione alla discriminazione razziale, in merito alle dichiarazioni di Luca Castellini dopo Verona-Brescia e per gli ululati contro il calciatore Mario Balotelli.Continua a leggere

UFFICIALE – Cori razzisti anti-Napoli all’Olimpico : arriva il verdetto del Giudice Sportivo per la Roma : Il Giudice Sportivo ha emesso il verdetto per i Cori razzisti durante Roma-Napoli Questo il verdetto del Giudice Sportivo: “Ammenda di € 30.000,00 con diffida: alla Soc. Roma per avere suoi sostenitori intonato più volte Cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria che portavano il Direttore di gara, al 23° del secondo tempo, ad interrompere la gara per circa un minuto; sanzione attenuata per il ...

Il giudice sportivo ha ordinato la chiusura di un settore dello stadio Bentegodi di Verona per i Cori razzisti a Mario Balotelli : Il giudice sportivo della Serie A ha ordinato la chiusura per un turno del settore “poltrone est” dello stadio Marcantonio Bentegodi di Verona come sanzione per i cori razzisti a Mario Balotelli durante Hellas Verona-Brescia. Il giudice sportivo ha scritto

Cori razzisti contro Balotelli – Il giudice sportivo ha deciso : ecco la sanzione per la curva del Verona : L’Hellas Verona sanzionato: i tifosi scaligeri conoscono il loro destino, la decisione del giudice sportivo dopo l’episodio di razzismo di domenica scorsa E’ arrivata la decisione del giudice sportivo riguardante l’episodio di razzismo contro Mario Balotelli di domenica scorsa durante il match tra Verona e Brescia. Il comportamento antisportivo dei tifosi dell’Hellas è stato sanzionato, come comunicato ...