Coppa Italia Serie C | i risultati | vincono Piacenza | Catanzaro e Pro Vercelli | fuori il

Coppa Italia Serie C - i risultati : prevale il fattore casa - vincono Piacenza - Catanzaro e Pro Vercelli : risultati Coppa Italia Serie C – Settimana importante per quanto riguarda la Coppa Nazionale di terza Serie. Tante squadre in campo tra mercoledì e giovedì. Si giocano i sedicesimi di finale. Partita secca, chi vince passa. In caso di parità, supplementari ed eventuali calci di rigore. Si sono concluse le prime tre sfide, ha prevalso il fattore casa. Il Piacenza ha avuto la meglio dell’Imolese, ma solo dopo i tiri dagli undici ...

RISULTATI Coppa Italia SERIE C/ Prime partite al via! Diretta gol live score : RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: Diretta gol live score delle 13 partite che compongono parte del quadro dei sedicesimi di finale, si gioca in gara secca.

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : i velocisti azzurri si ritroveranno a Copper Mountain. Paris guida la truppa italiana : Dopo l’esordio a Soelden (Austria), la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino sta per entrare nella sua fase interessante. L’antipasto sulle nevi austriache è servito agli appassionati per risvegliarsi dopo la pausa. Per quanto riguarda gli specialisti della velocità, il primo impegno sarà sulle nevi di Lake Louise (Canada) il 30 novembre, con in programma una discesa maschile, a cui seguirà il superG nel giorno successivo. In ...

SuperCoppa Italiana – I biglietti di Juventus-Lazio saranno in vendita senza distinzioni di sesso per i tifosi arabi : Per la prima volta, i biglietti della Supercoppa Italiana in arabia Saudita verranno messi in vendita senza distinzioni di genere: un’altra vittoria sociale per le donne arabe Nelle ultime ore è stata comunicata una novità importante in merito alla Supercoppa Italiana 2019/2020. La partita fra Juventus e Lazio, che si giocherà il 22 dicembre a Riad, arabia Saudita, avrà sicuramente una maggior presenza di donne allo stadio visto che ...

SuperCoppa Italiana 2019 - Juventus-Lazio : data - luogo - orario - programma e tv : La finale di Supercoppa Italiana tra Juventus-Lazio si giocherà il prossimo 22 Dicembre alle ore 17.45 italiane (19.45 locali) a Riad. I campioni d’Italia sfideranno i biancocelesti per il primo trofeo della stagione in Arabia Saudita. La Lega di Serie A ufficializzerà tale decisione dopo aver stabilito gli anticipi e i posticipi della diciassettesima giornata di campionato. L’atteso match si giocherà al King Sand University Stadium. ...

Sci alpino - raduno per l’Italia in Val Senales : ci sono le slalomiste e il gruppo delle polivalenti verso la Coppa del Mondo : Grande raduno per l’Italia dello sci alpino in Val Senales da oggi lunedì 4 novembre a venerdì 8 novembre. Sulle piste della località altoatesina è infatti arrivata la squadra di slalom femminile che si sta preparando per la tappa di Coppa del Mondo in programma a Levi nel weekend del 23-24 novembre. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato Martina Peterlini, Roberta Midali, Anita Gulli, Vivien Insam, Marta Rossetti e Lara Della ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019-2020 : Italia sesta a Tallinn. Vince la Polonia. Navarria : “Dobbiamo subire meno il ritmo polacco” : Le aspettative erano probabilmente più alte, soprattutto dopo quattro podi consecutivi (di cui due ottenuti a Europei e Mondiali nel 2019), ma alla fine il risultato portato a casa dall‘Italia femminile, sempre in grande ascesa rispetto al 2018, è ancora buono in ottica qualificazione olimpica e spiegheremo poi perché. La squadra di spada femminile azzurra, composta da Mara Navarria, Alice Clerici, Federica Isola e Rossella Fiamingo chiude ...