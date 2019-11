Conte riferisce sul caso Fiber | e chiama Salvini alle sue responsabilità 

Russiagate - domani Conte riferisce al Copasir. Barr parlò anche con i servizi di intelligence di Regno Unito e Australia - ma lì zero polemiche : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte il 23 ottobre andrà di fronte al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) per rendere conto degli incontri che William Barr , il procuratore generale degli Stati Uniti, ha avuto con i nostri servizi segreti in agosto e settembre. Voleva, l’attorney general, informazioni su Joseph Mifsud, docente maltese passato per la Link Campus University di Roma e di cui si sono perse le ...

Senato - il presidente del Consiglio Conte riferisce in Aula in vista del Consiglio europeo. Segui la diretta : Al via la seduta del Senato con il premier Giuseppe Conte all’Aula, in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre. Segui la diretta L'articolo Senato, il presidente del Consiglio Conte riferisce in Aula in vista del Consiglio europeo. Segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.