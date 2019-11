Consulta socio-sanitaria tra Comune di Cerveteri e Omceo di Roma

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 6 novembre 2019)– Magi “Con questo protocollo d’intesa ribadiamo l’interesse dell’Ordine a collaborare con le istituzioni locali e con tutti i presidi sanitari per tutelare la salute dei cittadini” I punti programmatici: monitoraggio della situazione della sanità locale; formazione e aggiornamento professionale in tema di salute; prevenzione e cura del benessere anche in chiave transculturale dei cittadini. Costituita latra ildie l’di, con la collaborazione della direzione generale edell’Asl4, composta da medici eù professionisti della sanità ed esperti con il compito di ideare e programmare le iniziative di collaborazione istituzionale nei seguenti ambiti: monitoraggio della situazione della sanità locale; formazione e aggiornamento professionale in tema di salute; prevenzione e cura del benessere anche in chiave ...

giuliog : RT @unebanazionale: - CinziaFiori1 : RT @unebanazionale: - CaritasItaliana : RT @unebanazionale: -