COMUNICATO STAMPA SSC NAPOLI | “Ritiro costruttivo e non punitivo”

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 6 novembre 2019) La SSC, in serata, diramato un nuovoattraverso il proprio sito ufficiale Con riferimento alle notizie apparse oggi e negli ultimi giorni relative al ritiro della prima squadra, la Società rileva con sorpresa come alcuni organi dilo abbiano erroneamente qualificato. Il Presidente De Laurentiis – lunedi’ 4 novembre u.s. – aveva dichiarato a Radio Kiss Kiss in modo chiaro e inequivocabile: “Questo e’ un ritiroe non. Un ritiro, espressione della complessa modalità di allenamento, destinato a far ritrovare al gruppo dei calciatori la concentrazione e le necessarie motivazioni alla vigilia di due gare importanti e delicate. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Moggi: “Fossi in ADL manderei la squadra in ritiro fino a fine novembre” De Paola: “, Ancelotti ha perso lo ...

sscnapoli : Comunicato stampa della SSC Napoli ???? - SkySport : ? #UltimOra #Napoli Comunicato Napoli: Tuteleremo i nostri diritti, la responsabilità del ritiro è affidata ad… - ItalianNavy : Il 9 novembre 2019 si svolgerà a Comsubin l'evento sportivo 'Black Caiman Operation'. Comunicato stampa nr. 70 ?… -