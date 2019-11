Cina e Russia assediano l’Occidente

Stop Cina e Russia a Riserve marine Antartide : E' fallito nuovamente il tentativo guidato da Australia, Francia e Unione Europea di dichiarare un parco marino protetto di un milione di chilometri quadrati a est dell'Antartide. Nella riunione della Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide (Ccamlr), a cui aderiscono 25 Paesi fra cui l'Italia, oltre all'Unione Europea, e' mancato nuovamente il voto unanime richiesto dalla sua costituzione. Si sperava che ...

“La Spagna come Cina e Russia” : il governo blocca la app degli attivisti per l’indipendenza catalana. Grazie alla società di Microsoft : La Spagna come la Cina e la Russia in quanto a libertà di espressione? Appare eccessivo, ma ora sulla stampa straniera si è acceso il dibattito per via della questione più spinosa, quella della lotta degli indipendentisti catalani. Mentre il canale di Telegram di Tsunami Democràtic (secondo Telegram Analytics) diventa l’85esimo canale con più follower al mondo (e il quarto di contenuti politici: siamo a 387.680 iscritti circa), la notizia che ...

Beach volley - World Tour 2020 - Qinzhou. Riparte dalla Cina la rincorda olimpica di Walsh Jennings. Danimarca e Russia ok nelle qualificazioni : Riparte dalla Cina e in particolare da Qinzhou, con un torneo double gender maschile e femminile la ricorsa alla qualificazione olimpica nel Beach volley. La star del torneo cinese, dove non ci sono atleti azzurri iscritti dopo la cancellazione in extremis della intrigante coppia Ranghieri/Ingrosso, è la tre volte campionessa olimpica Kerry Walsh Jennings che insegue la vittoria e la qualificazione alla sua quinta Olimpiade. In campo femminile ...

Addio agli Usa - tocca a Cina-RussiaDall'Asia il nuovo ordine mondiale : Sulla Siria e sul Medio Oriente decide la Russia. L'Africa è sempre più cinese. E Pechino si ritaglia un ruolo anche sull'Afghanistan. Le potenze asiatiche hanno sostituito quelle occidentali come forze di stabilità Segui su affaritaliani.it

Inter-Borussia Dortmund 2-0 - le pagelle nerazzurre : Lautaro e Candreva trasCinatori : Si è da poco concluso il match di Champions League, valido per la terza giornata della fase a gironi del gruppo F, allo stadio Meazza tra Inter e Borussia Dortmund sul risultato di 2-0, con le reti di Lautaro Martinez al 22' e di Antonio Candreva all'89'. Un risultato che porta i nerazzurri al secondo posto del girone con 4 punti, agganciando proprio i tedeschi. Le due squadre si affronteranno al Signal Iduna Park di Dortmund nella gara di ...

"Valori di destra - idee di sinistraVia dalla Nato - sì a Russia e Cina" : INTERVISTA/ "Valori di destra e idee di sinistra". Così il filosofo Diego Fusaro sintetizza in un'intervista ad Affaritaliani.it i principi alla base di Vox Italia, il nuovo partito sovranista che prende il via proprio dalle sue idee e il cui manifesto programmmatico è rappresentato dal suo libro " Segui su affaritaliani.it

**Russia : Salvini - riportarla in Europa e non regalarla a Cina’** : Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Il mio obiettivo è riportare la Russia in un contesto europeo senza regalarla alla potenza cinese”. Lo ha affermato Matteo Salvini, ospite di Tg 2 Post. L'articolo **Russia: Salvini, riportarla in Europa e non regalarla a Cina’** sembra essere il primo su Meteo Web.

TERZA GUERRA MONDIALE/ Il patto sui missili Russia-Cina che mette in crisi gli Usa : C'è una sinergia di Mosca con Pechino per costruire un sistema di difesa antimissile. Un avvertimento serio per Trump, Sud Corea e Giappone

Russia gate - Crozza-Salvini. “Se avessi 60 milioni non sarei qui con voi… mi sarei costruito una pisCina di nutella” : Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – un esilarante Crozza/ Salvini interrogato sulla questione russa esorta gli italiani a ristabilire le proprie priorità: “Possiamo parlare dei problemi degli Italiani? Delle tasse, delle pensioni, delle pressioni? ma se io avessi 60 milioni starei qui con voi? Ma mi sarei già costruito una piscina di Nutella in Nicaragua e mi sarei già tuffato ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : la Russia vince l’oro a squadre maschile - battuta la Cina all’ultima rotazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito in questo intenso pomeriggio. Appuntamento a domani (ore 16.00) per la Finale all-around femminile: Simone Biles insegue il quinto titolo iridato sul giro completo, l’Italia si affida a Giorgia Villa ed Elisa Iorio. Buon proseguimento di giornata su OA Sport. 16.33 Russia Campionessa del Mondo! 261.726 per l’Armata che opera il sorpasso sulla Cina ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : la Cina vede l’oro a squadre - la Russia prova la rimonta. Ultima rotazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.18 Stretovich sente il sangue e si fionda sulla preda: 14.666. Ora la Russia ha mezzo punto di vantaggio sulla Cina, mancano due esercizi a testa. Il Giappone è ormai rassegnato al bronzo nonostante il buon 14.066 di Tanigawa al quadrato. 16.15 La caduta di Sun Wei! 12.766. La corsa verso l’oro si riapre, la Russia deve approfittarne! 16.15 Minuti di riscaldamento, tra poco si ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale a squadre maschile. Cina - Russia e Giappone appaiate dopo quattro rotazioni! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.48 Si riparte col 14.225 al ferro. 15.45 Tra poco la quinta rotazione con Cina e Russia alle parallele, Giappone alla sbarra. 15.42 La classifica dopo quattro rotazioni: Cina al comando con 174.481 tallonata da Giappone (174.037) e Russia (173.829). Che battaglia per l’oro. 15.40 Tanigawa si difende con un positivo 14.366 alle parallele. 15.30 Kamoto non riesce a essere super come il ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale a squadre maschile. Battaglia per l’oro : Russia contro Cina e Giappone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, oggi mercoledì 9 ottobre si disputa la Finale a squadre maschile. Alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) andrà in scena una serratissima Battaglia per la conquista della medaglia d’oro, si preannuncia un bellissimo spettacolo e una gara molto incerta ...