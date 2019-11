Cina | accordo per la tutela di 26 prodotti agroalimentari italiani | dal Grana padano a

Accordo con Cina tutela 26 dop italiane : 10.15 Dal Barolo al Grana Padano, sono 26 le dop e igp italiane che saranno tutelate in Cina con l'Accordo siglato dalla Ue che prevede il mutuo riconoscimento di 100 prodotti a indicazione geografica. La lista finale di vini,formaggi e salumi è stata pubblicata dalla Commissione Ue. Tra i 100 prodotti cinesi nel registro Ue di qualità,ci sono il riso panjin, varietà pregiate di té e le bacche di goji chaidamu. L'Accordo prevede l'ingresso di ...

Dazi Usa-Cina : sì a "accordo di massima" : 22.06 "Intesa in linea di principio" tra Cina e Stati Uniti sui temi principali dell' accordo commerciale. Il vice primo ministro cinese, He, al telefono con il rappresentante per il commercio Usa, Lighthizer, e il segretario del Tesoro, Mnuchin, ha avuto "discussioni serie e costruttive per affrontare le preoccupazioni fondamentali", ha riferito il ministero del Commercio cinese. E il Wto, organizzazione mondiale del commercio, ha autorizzato ...

Dazi - Trump esulta per accordo con Cina : 4.38 "Se un accordo va bene alla Cina e agli Usa va bene al mondo".Così Trump esulta per la parziale intesa raggiunta con la Cina sulla guerra commerciale dei Dazi. Ancora non si conoscono i dettagli dell'accordo ma alla base c'è lo stop all'escalation dei Dazi tanto che gli Usa martedì non li aumenteranno,come previsto,dal 25 al 30% su 250mld di export cinese.La Cina in cambio incrementerà le importazioni di prodotti agricoli Usa acquistando ...

Dazi - Coldiretti : “Dopo l’accordo Usa Cina - adesso tocchi Ue” : Dopo l’accordo sui Dazi trovato dagli Stati Uniti con la Cina adesso si trovi una soluzione anche per la Ue con l’Italia che è fra i paesi colpiti dalla decisione del presidente americano Donald Trump di mettere tariffe aggiuntive per 7,5 miliardi di dollari sui prodotti in arrivo dall’Europa. E’ quanto ha dichiarato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini al Forum internazionale dell’agricoltura a Cernobbio, al quale hanno partecipato ...

Trump annuncia : primo accordo Usa-Cina sui dazi : Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un primo importante accordo che potrebbe portare a una tregua nella guerra commerciale in atto tra i due paesi. Ad annunciarlo è stato Donald Trump. "Abbiamo centrato una sostanziale fase uno dell'accordo" ha dichiarato il capo della Casa Bianca, annunciando un possibile buon esito definitivo delle trattative.Continua a leggere

Tregua dazi? Accordo parziale Usa-Cina : 21.06 Gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un Accordo parziale che potrebbe portare a una Tregua nella guerra commerciale e gettare le basi per un'intesa più ampia. Un Accordo più completo che il presidente americano, Donald Trump, e quello cinese, Xi Jinping, potrebbero firmare più avanti nel corso dell'anno. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti.

