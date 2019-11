Ciclista eletta in Virginia mostrò dito medio a Trump | licenziata

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Ha perso il lavoro a causa di Donald. Ma ora Juli Briskman si e' presa la rivincita sul tycoon.in tronco per aver mostrato ilal presidente in una foto diventata virale nel 2017, Briskman e' statacon i democratici innella contea di Loudoun, dove tra l'altro si trova ilNational Golf Club. "E' una sensazione fantastica, surreale", ha commentato a caldo subito dopo l'elezione. Per Briskman, 52 anni, gli ultimi due anni non sono stati facili. Nel 2017 e' divenuta famosa per lo scatto che la immortalava di spalle, in sella alla sua bici, mentre faceva ilal corteo di auto diche stava lasciando il club di golf di Sterling, quello dove il presidente si reca quando trascorre il fine settimana alla Casa Bianca. Il fotografo della Casa Bianca che l'aveva immortalata l'aveva resa una star di internet. Lei stessa aveva ...

