Ciclismo femminile | tutti i movimenti di mercato delle italiane in vista del 2020 Il

Ciclismo su pista : altri test della Nazionale femminile sul velodromo di Montichiari : Il velodromo di Montichiari è tornato ad essere la “casa” del Ciclismo su pista italiano. Dopo che l’impianto era stato chiuso e messo sotto sequestro dalla Procura di Brescia nel luglio 2018 per criticità strutturali importanti, vi è stata una schiarita sul fronte: i lavori di rifacimento sono stati terminati e ora si attendono solo gli ultimi particolari per dare il via alle danze senza problemi. Le Nazionali hanno già ...

Ciclismo femminile - World Tour 2019 : Marianne Vos vince la classifica - sesta Marta Bastianelli : Marianne Vos con il terzo posto al Tour of Guangxi femminile ha conquistato la classifica del World Tour di Ciclismo femminile: l’olandese della CCC-Liv ha tenuto dietro la connazionale Annemiek van Vleuten, della Mitchelton-Scott, per 125 punti (1592 contro 1467). Sono state 19 nel complesso le vittorie di Vos nel 2019. Queste le parole dell’olandese a CyclingNews.com: “Non è stato davvero un obiettivo per tutta la stagione, ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2019 in DIRETTA : tutto pronto per la Madison femminile - Paternoster e Confalonieri per la medaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.56 E’ INIZIATA LA Madison femminile! 14.54 Le atlete sono pronte a partire. 14.52 Prima della corsa della Madison femminile c’è tempo anche per la premiazione del “chilometro” maschile. 14.47 Si avvicina molto velocemente il tempo delle Madison, si inizierà con quella femminile dove l’Italia schiera Confalonieri-Paternoster. 14.45 Ora sono in programma le ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2019 in DIRETTA : tra poco la Madison femminile con Paternoster-Confalonieri. Sesta Vece nei 500 m femminili di Voinova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 Non c’è tempo per respirare, sono già in pista gli uomini per i 1000m. In questa specialità nessun azzurro è riuscito a centrare la finale. 14.18 Festa grande per la Russia che completa una storica doppietta, 1°a Anastasiia Voinova e 2°a Daria Shmeleva. Chiude il podio l’ucraina Olena Starikova. 14.17 Strepitoso ultimo giro della russa che recupera lo svantaggio rispetto alla ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2019 in DIRETTA : 20 ottobre - Italia a caccia di medaglie con Viviani-Consonni e la madison femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno degli Europei di Ciclismo su pista – La presentazione delle gare degli Europei di Ciclismo su pista Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata di gare degli Europei 2019 di Ciclismo su pista. Oggi calerà il sipario su questa rassegna continentale, con il velodromo Omnisport di Apeldoorn (Olanda) che ospiterà le ultime emozionanti sfide ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : Kirsten Wild domina l’Omnium femminile ed è oro! Delusione Paternoster soltanto quinta : Kirsten Wild si riconferma medaglia d’oro nell’Omnium ai Campionati Europei su pista 2019 di Apeldoorn, in Olanda. La padrona di casa e campionessa del mondo di questa specialità, era partita con tutti i favori dei pronostici, aveva già dimostrato la sua supremazia al termine della gara ed eliminazione, e alla fine così è stato. Con 116 punti riconquista la maglia di campionessa europea ai danni della britannica Laura Kenny, argento ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : Paternoster e Viviani sono tutti e due settimini dopo due prove dell’Omnium. Dominio tedesco nell’inseguimento individuale femminile : Nel pomeriggio di Apeldoorn (Olanda) è andata in scena la prima delle due sessioni giornaliere degli Europei di Ciclismo su pista 2019. Una sessione che ha visto protagonisti i fenomeni dell’ovale continentale sfidarsi nelle prime due prove dell’Omnium, Scratch e Tempo Race, per entrambi i sessi e nell’inseguimento individuale femmilinile. Tanti gli azzurri impegnati, ma andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio. Omnium ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2019 in DIRETTA : 18 ottobre - la Tempo Race non sorride agli azzurri. 2 punti per Viviani nella prova maschile - 0 per Paternoster nel femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.42 La top-7 dell’Omnium femminile dopo le prime due prove: 1) Clara Copponi 72 2) Amalie Dideriksen 64 3) Gudrun Stock 62 4) Kirsten Wild 62 5) Laura Kenny 62 6) Daria Pikulik 58 7) Letizia Paternoster 58 16.35 32 punti per il transalpino, 29 per il danese Lasse Norman Hansen 2°. 3° il neerlandese vincitore dello Scratch Van Schip che fa 3 punti, 6° il nostro Elia Viviani con 2 ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : bronzo per il quartetto femminile! Le azzurre timbrano il record italiano e travolgono la Francia : Il quartetto femminile azzurro sfreccia nel velodromo Omnisport di Apeldoorn (Olanda) e conquista la medaglia di bronzo agli Europei 2019 di Ciclismo su pista. Martina Alzini, che ha oggi preso il posto di Marta Cavalli, Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster dominano la semifinale contro la Francia (Valentine Fortin, Clara Copponi, Coralie Demay e Marie Le Net). Le nostre portacolori hanno realizzato una prestazione impeccabile ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : il quartetto femminile lotterà per il bronzo - azzurre superate dalla Germania : L’Italia lotterà per la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre femminile agli Europei 2019 di Ciclismo su pista ad Apeldoorn (Olanda). Il quartetto formato da Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster è stato superato in semifinale dalla Germania (Franziska Brausse, Lisa Brennauer, Lisa Klein e Mieke Kroger), che si è imposta con il tempo di 4.16.328. Le azzurre hanno invece chiuso con un un tempo vicino al ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 prima giornata : terzi entrambi i quartetti dopo la qualificazione! Nulla da fare per la velocità a squadre femminile : Ad Apeldoorn, Olanda, questo pomeriggio sono iniziati i Campionati Europei di Ciclismo su pista 2019. Nella sessione pomeridiana si sono corse le qualificazioni del Team Sprint maschile e femminile e dell’inseguimento a squadre tradizionale anche quei in ambedue i sessi. Sono subito maturati risultati importanti, ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è successo. Team Sprint femminile Nella qualificazione che ha aperto tutta la ...

Ciclismo su Pista - Europei 2019 : Italia terza nelle qualificazioni dell’Inseguimento a squadre femminile. Domina la Gran Bretagna : Si sono svolte oggi, nella prima giornata dei Campionati Europei di Ciclismo su Pista di Apeldoorn, le qualificazioni dell’Inseguimento femminile a squadre. L’Italia vicecampione d’Europa in carica ha schierato un quartetto composto da Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Letizia Paternoster e Vittoria Guazzini. Dunque, tre delle quattro che conquistarono l’argento a Glasgow nel 2018, con Guazzini che prende il posto di ...

Ciclismo - Campionato Italiano cronometro femminile 2019 : trionfa Elena Cecchini : Dopo le tante affermazioni nelle prove in linea, ora sta arrivando il dominio nella prova contro il tempo. Elena Cecchini si conferma tricolore, trionfando nella cronometro del Campionato Italiano di Ciclismo femminile, organizzato all’ultimo momento a Castelgomberto, in provincia di Vicenza. Circuito di 19 chilometri sul quale l’atleta della Canyon Sram Racing ha timbrato il tempo di 25’05”, anticipando di 8” ...

Molestie nel Ciclismo femminile - Maila Andreotti “Il c.t. Salvoldi entrava anche se ero nuda” : Il mondo del ciclismo femminile è sotto choc per il caso delle Molestie. L’atleta friulana, 25 anni, che ha vinto 20 titoli italiani su pista, ha deciso di rompere il silenzio. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti c'è il ruolo del tecnico Salvoldi. Intanto la Procura generale del Coni si dice pronta a intervenire.Continua a leggere