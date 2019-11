Chiara Ferragni e la Lap dance | le prove sono tutte da ridere

Chiara Ferragni rotola a terra dopo l’ennesimo tentativo sul palo con la pole dance : il video : Nonostante i risultati ottenuti al primo tentativo non siano stati dei migliori, Chiara Ferragni ha deciso di riprovarci e si è cimentata ancora una volta nella pole dance, questa volta in compagnia della sorella Valentina. L’influencer si è lanciata così ancora una volta in goffe acrobazie e impacciati volteggi al palo durante una lezione tenuta da una professionista e non sono mancate le cadute. Ma, se la sua esibizione non è stata delle ...

Chiara Ferragni - foto porno a Le Iene. Fedez resta di sasso - ma non è come sembra : Le Iene mostrano a Fedez foto porno di Chiara Ferragni. Lui resta di sasso, ma non è come sembra. La iena Matteo Viviani ha incontrato il rapper milanese e gli ha mostrato scatti hot della...

Chiara Ferragni - Le Iene mostrano le foto porno. Fedez resta di sasso - ma non è come sembra : Le Iene mostrano a Fedez foto porno di Chiara Ferragni. Lui resta di sasso, ma non è come sembra. La iena Matteo Viviani ha incontrato il rapper milanese e gli ha mostrato scatti hot della...

“Le Iene” mostrano a Fedez le foto di Chiara Ferragni nuda - ma sono fake. Ecco cos’è successo : Il lato oscuro del Web miete vittime. Spesso sono donne e minorenni che si ritrovano su Internet con foto totalmente ritoccate e ritratte senza veli. Un reato paragonabile al revenge porn, ossia alla pornovendetta da parte di alcuni criminali che minacciano (per soldi o altro) le vittime, promettendo loro di eliminare e non diffondere le foto fake. La Iena Matteo Viviani ha spiegato molto bene in un servizio un’altra tecnica, che sta ...

“Le Iene” spogliano in digitale Chiara Ferragni e la mostrano a Fedez : ecco la sua reazione : Come reagireste nel vedere sul web una vostra foto falsa in cui apparite completamente nudi? E’ il fenomeno del deepnude, una tecnica con cui si possono creare facilmente foto o video bufala con il volto di persone (spesso famose) senza veli. “Le Iene” hanno teso una trappola a Fedez, mostrandogli alcune foto modificate della moglie Chiara Ferragni. Il risultato è credibile e anche il rapper ci è cascato. Matteo Viviani ...

Chiara Ferragni e la foto con il seno ‘strizzato’ - la geniale risposta ad una fan su Instagram : Chiara Ferragni e il seno ‘strizzato’ nella foto, la geniale risposta ad una fan su Instagram. Chiara è in posa in lingerie per pubblicizzare, su Instagram, i leggings che portano il suo nome, ma un aspetto della foto non sfugge ai fan. In molti, infatti, si sono chiesti perché posare in reggiseno, ma non solo. Gli utenti che seguono Chiara Ferragni sono sempre molto attenti e pungenti nei loro commenti nei confronti ...

Chiara Ferragni svela su Instagram la sua più grande paura : Chiara Ferragni si confessa su Instagram e svela qual è la sua più grande paura. L’influencer in questi anni è cresciuta ed è diventata a tutti gli effetti un’imprenditrice digitale. La sua vita, sia professionale che privata, è molto cambiata da quando per la prima volta si affacciava alle sfilate, destando curiosità, ma anche critiche, fra gli addetti ai lavori. Oggi Chiara è legata a Fedez, sposato un anno fa a Noto, in Sicilia, ...

Chiara Ferragni - vessata da un hater : Che schifo che fai - a me proprio non piaci : Chiara Ferragni è una delle donne più famose del mondo ormai. Influencer numero uno in Italia, il suo lavoro di imprenditrice digitale l’ha fatta conoscere in tutto il mondo. Insomma, è un momento propizio per l’influencer, che oltre al lavoro come web influencer ha anche una bellissima famiglia, con il marito Fedez e il piccolo Leone. Di certo, però, anche per lei non mancano le critiche e gli insulti, soprattutto sui social. Nella giornata ...

Chiara Ferragni e la foto con il seno 'strizzato' - la geniale risposta ad una fan su Instagram : Chiara Ferragni e il seno 'strizzato' nella foto, la geniale risposta ad una fan su Instagram. Chiara è in posa in lingerie per pubblicizzare, su Instagram, i leggings che portano...

Chiara Ferragni e il seno 'strizzato' nella foto - la geniale risposta ad una fan su Instagram : Chiara Ferragni posa in lingerie per pubblicizzare, su Instagram, i leggings che portano il suo nome, ma un aspetto della foto non sfugge ai fan. In molti, infatti, si sono chiesti perché...

Chiara Ferragni e il seno 'stretto' nella foto - la geniale risposta ad una fan su Instagram : Chiara Ferragni posa in lingerie per pubblicizzare, su Instagram, i leggings che portano il suo nome, ma un aspetto della foto non sfugge ai fan. In molti, infatti, si sono chiesti perché...

Chiara Ferragni - prima la polemica poi la confessione : la più grande paura : Chiara Ferragni, prima la polemica e poi la confessione: qual’è la sua più grande paura Giornata movimentata per la nostra Chiara Ferragni che, in compagnia dei suoi amici e del piccolo Leo, ha trascorso questo weekend tra la bellezza e la serenità delle montagne. Fedez, invece, è rimasto a casa. Il rapper molto probabilmente si […] L'articolo Chiara Ferragni, prima la polemica poi la confessione: la più grande paura proviene da ...

Festival di Sanremo 2020 - “Amadeus tratta con Tiziano Ferro per averlo al suo fianco”. E si fa il nome anche di Chiara Ferragni : “Amadeus tratta con Tiziano Ferro per il Festival di Sanremo 2020“. È l’indiscrezione-bomba lanciata da Davide Maggio sul suo sito, secondo cui il direttore artistico del prossimo Festival è in trattativa con il cantante per averlo al suo fianco sul palco dell’Ariston. Era stato lo stesso Amadeus qualche giorno fa a rivelare in un’intervista al Messaggero che sarà affiancato nella conduzione da tre personaggi noti ...

Fedez al lavoro con la sua ex... e Chiara Ferragni : Il lavoro prima di tutto. Anche quando ci si ritrova a collaborare con la propria ex. È questo proprio il caso di Fedez che, tornato da poco su Instagram, ha annunciato un nuovo progetto con l’ex fidanzata storica Silvia Brigatti. Il progetto ha a che vedere con la sua grande passione per i tatuaggi che, evidentemente, condivide anche la sua ex. Insieme, infatti, hanno inaugurato Hive Tattoo Art Gallery, uno spazio dedicato ai tattoo e all’arte, ...