Chi l' ha visto? Il caso di Ylenia Carrisi | Romina Power lancia un appello sui social

Rai - svolta per Federica Sciarelli : non solo Chi l'ha visto - su butta sulla fiction : Federica Sciarelli, stanca da anni di condurre Chi l'ha visto (lo ha detto lei stessa, è un lavoro sfibrante), si butta in nuove sfide. La conduttrice parteciperà anche a Dottori in corsia, una serie (sette episodi) su Rai3 in seconda sera dal 16 novembre. Lo scrive il quotidiano Italia Oggi. Nella

I ragazzi dello ZecChino d'Oro - Matilda De Angelis a Blogo : "Mariele Ventre? Sua sorella Maria Antonietta pensava di aver visto un fantasma!" (Video) : Matilda De Angelis è la protagonista de I ragazzi dello Zecchino d'Oro, film tv di Ambrogio Lo Giudice che andrà in onda questa sera, domenica 3 novembre 2019, in prima serata su Rai 1.In occasione della conferenza stampa di presentazione del film tv, noi di TvBlog abbiamo intervistato la giovane attrice bolognese che interpreterà il ruolo di Mariele Ventre.prosegui la letturaI ragazzi dello Zecchino d'Oro, Matilda De Angelis a Blogo: "Mariele ...

Imprevisto al debutto del F35 : battezzato con sChiuma invece che acqua : Il primo caccia decollato dalla base di Cameri è atterrato in Olanda. L’errore alla tradizionale cerimonia di battesimo

Ascolti TV | Mercoledì 30 ottobre 2019. The Help 14.5% - Chi l’ha Visto? 10.5% - Titanic 10.3%. Volevo Fare la Rockstar parte dal 6.7% : The Help - Viola Davis e Aunjanue Ellis Su Rai1 The Help ha conquistato 2.888.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 Titanic – Seconda parte ha raccolto davanti al video 2.278.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Volevo Fare la Rockstar ha interessato 1.657.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 Chiedimi se sono Felice ha catturato l’attenzione di 1.213.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Chi l’ha ...

Il Napoli : “La Dea ha ceduto la benda a Chi non ha saputo vedere ciò che tutti - o quasi - hanno visto…” : Come fa sempre dopo i match, la Società Calcio Napoli ha pubblicato sul suo sito il commento alla partita tra Napoli e Atalanta. Una bellissima partita, che finisce 2-2, scrive il Napoli, sulla quale, però, grava “un finale che getta ombre e alimenta polemiche giustificate da parte degli azzurri”. Poi la spiegazione di quanto accaduto: “Tutto accade al minuto 85. Llorente viene steso in area dopo un contrasto con Kjaer, che ...

Claudia Stabile - mamma scomparsa da Palermo/ Video Chi l'ha visto "non stava bene" : Claudia Stabile, il caso della mamma scomparsa dalla provincia di Palermo, stasera a Chi l'ha visto: l'appello del marito ed il precedente allontanamento.

F1 - Sebastian Vettel attacca gli specChietti : “In Messico non ho visto Hamilton - è finito nel punto cieco : in partenza si risChia” : Sebastian Vettel si è dovuto accontentare del secondo posto nel GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena domenica scorsa sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez. Il tedesco ha disputato una buona corsa ed è riuscito a salire sul podio dopo essere scattato dalla seconda posizione ma non è riuscito a contrastare Lewis Hamilton che, grazie a una strategia migliore, è riuscito a vincere con la sua Mercedes. Il tedesco ...

Barcellona - Lionel Messi esce allo scoperto : “ecco Chi è l’attaccante più forte che ho mai visto giocare” : Il campione argentino ha indicato quello che secondo lui è l’attaccante più forte che abbia mai visto giocare Insieme a Cristiano Ronaldo è, senza dubbio, il giocatore più forte del mondo ma, secondo Lionel Messi, c’è qualcun altro che può essere considerato tale. Si tratta di Luis Nazario da Lima, alias Ronaldo il Fenomeno, indicato dalla Pulce come l’attaccante più forte mai visto giocare. LaPresse/Fabio ...

Milan - Suso in versione 'Chi l'ha visto?' : invisibile anche all'Olimpico : Nove giornate di campionato e già ben cinque sconfitte, sono questi i numeri del Milan in questo complicato inizio di stagione. Da due giornate a questa parte sulla panchina rossonera si è seduto Stefano Pioli, racimolando solamente un punto in due gare, numeri che la dicono lunga sul momento del Diavolo. In tutto ciò ci si mettono anche alcune prestazioni dei singoli a creare scompiglio nell'ambiente Milanista, visto che Suso anche a Roma ha ...

Diego Armando Maradona spiegato a Chi non l'ha mai visto giocare : Oggi 30 ottobre Diego Armando Maradona compie 595 anni. Il Pibe de Oro resta un'icona di Napoli, il più grande calciatore che abbia vestito la maglia alle pendici del Vesuvio. Uno dei più grandi calciatori di sempre. Talento precoce nato a Lanus, quartiere di Buenos Aires, con quei tratti indigeni che ai tifosi italiani ricorderanno un altro grande argentino, il pugile Carlos Monzon avversario di Benvenuti, Diego appare un ...

Giordano MazzocChi - ex U&D - visto in discoteca con Alessia Prete del Grande Fratello 15 : La vita sentimentale di Giordano Mazzocchi, continua a tenere banco: dopo essere stato accostato prima alla ex Nilufar Addati e poi all'influencer Barbara Fumagalli, nelle ultime ore il ragazzo è finito al centro di un nuovo interessante gossip. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, infatti, è stato visto in discoteca con Alessia Prete, concorrente di una vecchia edizione del Grande Fratello. Giordano e Alessia complici a Milano: il gossip ...

Filma la moglie mentre muore : il caso di Sara Aiello a ‘Chi l’ha visto?’ : Ha Filmato gli ultimi 8 minuti di vita della moglie, Sara Aiello, morta a 36 anni il 3 giugno 2015, e non ha mai chiamato i soccorsi. È una storia choc quella raccontata nella puntata di mercoledì 23 ottobre a ‘Chi l’ha visto?’. Sara Aiello è agonizzante sul letto, senza la forza di chiedere aiuto. Il marito ne riprende la sofferenza in un video senza chiamare aiuto e avvisare i soccorsi, ma ne riprende l’agonia in un lungo Filmato di otto ...

Michelle Hunziker - l’imprevisto a poChissimo dalla finale di Amici Celebrities. Si fa vedere ‘così’ : Amici Celebrities, è arrivata la sera della finalissima. L’ultima puntata del talent show dedicato ai volti noti andrà in onda in diretta mercoledì 23 ottobre 2019 a partire dalle 21,20 su Canale 5 e al centro del palco ci sarà ancora Michelle Hunziker. Avrebbe dovuto presentarlo lei dal principio, ma i suoi impegni a Striscia la Notizia hanno fatto sì che nelle prime puntate venisse sostituita da quella che per molti telespettatori è l’unica ...