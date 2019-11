Champions, Juventus passa agli ottavi

Una Juve sorniona sbanca Mosca a tempo scaduto e voladiLokomotiv battuto 2-1 a domicilio sotto la pioggia battente, in una partita non bella ma garda. Subito Juve avanti:CR7 calcia una punizione da sinistra,"papera" di Guilherme e tap in di Ramsey (4'). Pari Loko con Miranchuk che riprende un suo colpo di testa finito sul palo (12'). Guilherme si riscatta su un destro di Higuain e al 56' vola su una bomba di CR7. Bonucci salva sulle linea su Joao Mario.Douglas Costa entra e risolve al 93'.(Di mercoledì 6 novembre 2019)