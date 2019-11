Champions | Atalanta-Manchester City | biglietti a partire da 45 euro

LIVE Atalanta-Manchester City - Champions League in DIRETTA : gli orobici inseguono i primi punti del torneo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Atalanta-Manchester City partita della Champions League 2019-20, l’Atalanta cerca ancora i primi punti nella competizione continentale mentre il Manchester City è ad un passo dalla qualificazione. L’Atalanta viene dalla sconfitta contro il Cagliari in campionato e dalla batosta in Champions League proprio contro il Manchester City, ma la ...

Atalanta-Manchester City - Champions League : Gasperini si affida al tridente Gomez-Ilicic-Muriel per la gara contro i Citizens : Domani (6 Novembre) l'Atalanta sarà chiamata a fare un vero e proprio miracolo sportivo per ottenere un risultato positivo contro il Manchester City. I ragazzi di Gasperini sono lanciatissimi in campionato e intendono dimenticare il pesante 5-1 dell'andata. Per fare tutto ciò avranno bisogno di tirar fuori una prestazione di altissimo livello. Nel match dell'Ethiad Stadium i Citizens sono stati superiori in tutte le fasi.

Pagelle e Highlights 11^ giornata : Atalanta-Cagliari 0-2 - rossoblù in zona Champions. Milan-Lazio - Immobile e Correa - rossoneri al tappeto : Pagelle 11 giornata- Tutto pronto per il calcio d'inizio dell'11^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match dell'Olimpico tra Roma-Napoli, sfida delicata soprattutto per la compagine partenopea reduce da due pareggi consecutivi. Occhio anche al derby della Mole tra Torino-Juventus, con granata chiamati alla prova del nove e al tentativo di svolta

Cagliari da Champions - Atalanta battuta e agganciata al quarto posto : Il Cagliari sbanca Bergamo e aggancia l'Atalanta al quarto posto a 21 punti nel lunch match dell'11^ giornata: 2-0 per i sardi grazie all'autorete

Champions - Atalanta-Manchester City live in esclusiva su Sky : Dove vedere Atalanta Manchester City in Tv e streaming – L'Atalanta torna in campo dopo la sconfitta interna con il Cagliari in Serie A. I bergamaschi si apprestano ad affrontare il Manchester City in Champions League, una sfida che si preannuncia entusiasmante e che andrà in scena allo stadio San Siro di Milano.

Atalanta-Manchester City Champions League : programma - orario e tv. Le probabili formazioni : Seconda sfida di lusso per l'Atalanta nella Champions League 2019-2020. I bergamaschi ospitano il Manchester City, che in terra britannica ha dato spettacolo proprio contro i nerazzurri. Bisognerà reggere l'urto di una squadra che è tra le favorite per il titolo finale: i campioni d'Inghilterra guidati da Guardiola proveranno sicuramente a dar spettacolo. Andiamo a scoprire il programma e le probabili formazioni

Atalanta-Cagliari - sardi formato Champions : bergamaschi battuti 2-0 e raggiunti al 4° posto : Un autogol di Pasalic nel primo tempo, su punizione di Lykogiannis, e il raddoppio dell'uruguaiano Oliva nella ripresa firmano il trionfo del Cagliari a Bergamo: Atalanta battuta 2-0 e raggiunta a 21 punti che valgono il quarto posto in classifica, quello valido per la qualificazione in Champions League. La squadra di Rolando Maran continua a stupire, o forse non sorprende più: dopo un avvio di campionato zoppicante, gli acquisti di questa

Cagliari - impresa da Champions : batte l'Atalanta 2-0 in trasferta e vola al quarto posto : Il Cagliari batte in trasferta l'Atalanta 2-0 e vola in piena zona Champions, agganciando proprio i bergamaschi al quarto posto in classifica a quota 21. Le reti al 32' su un'autorete di Pasalic e al 58' di Oliva. Al Gewiss Stadium, i padroni di casa hanno faticato a contenere le ripartenze dei sard

Champions League : Atalanta-Manchester City in tv su Sky mercoledì 6 novembre : L'Atalanta affronterà nuovamente il Manchester City in Champions League. I bergamaschi ospiteranno la squadra di Pep Guardiola nella 4ª giornata della fase a gironi della competizione europea. Nel match di andata c'è stata una pesante sconfitta per i ragazzi di Gian Piero Gasperini, che addirittura erano riusciti a passare in vantaggio su calcio di rigore con Ruslan Malinovskyi, ma gli inglesi ribaltarono poi il risultato con doppietta di Sergio