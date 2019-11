Centocelle | incendiata la libreria La Pecora Elettrica

Fonte : blogo

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Un vero e proprio incubo per i proprietari della notae caffetteria La. Era statail 25 aprile e avrebbe dovuto riaprire domani, 7 novembre, ma la notte scorsa, verso le 3, è stata messa a fuoco un'altra volta. Si tratta di nuovo di un incendio doloso, infatti lei locali sono stati trovati liquidi infiammabili. Da quanto si apprende gli interni sono andati completamente distrutti. I lavori di ristrutturazione erano finiti da pochissimi giorni e ora dovranno ricominciare da capo. Laè unaimpegnata socialmente, che ospita eventi che vano dalle presentazioni di libri per bambini a spettacoli teatrali sulla Resistenza e incontri sul tema dell'antifascismo. Dopo l'incendio del 25 aprile era stata lanciata una campagna di crowdfunding per raccogliere il denaro necessario a riaprirla. Le spese sono state altissime ...

riccardomagi : A #Roma i fascisti bruciano le librerie. Segno allarmante di quanto la città sia allo sbando. Solidarietà a… - SkyTG24 : È stata ancora incendiata la caffetteria e libreria antifascista 'La Pecora Elettrica' a #Roma. Il locale, già dist… - Agenzia_Dire : ?? LIVE dalla #pecoraelettrica: la libreria incendiata stanotte a Centocelle, per la seconda volta. Guarda la diret… -